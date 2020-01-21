Google, hâlihazırda test aşamasında olan yeni uygulamalarıyla birlikte kullanıcıların akıllı telefonlarıyla geçirdikleri zamanı kısıtlamanın ilginç ve etkili yollarını sunacak. Activity Bubbles, Envelope ve Screen Stopwatch olarak adlandırılan uygulamalar, akıllı telefon bağımlılığını sonlandırmak için iyi alternatifler olabilir.

Google, kullanıcıların akıllı telefonlarla geçirdiği zamanı azaltmaları için yardımcı uygulamalar sunmaya devam ediyor. Şirketin bu seferki stratejisiyse oldukça basit ve bir o kadar da etkili.

Kullanıcıların ‘suçluluk hissi’ duymasını sağlayarak akıllı telefonlarıyla harcadıkları zamanı kısıtlamayı hedefleyen şirket; Activity Bubbles, Envelope ve Screen Stopwatch isimli uygulamaları test ediyor.

Google'ın Envelope uygulamasının videosu:

Google’ın sunduğu uygulamaların içinde Envelope, oldukça ilginç bir çalışma mantığına sahip. Envelope uygulaması, akıllı telefonunuzu bir zarfın içine koymanızı ve acil bir durum olmadığı sürece cihazı yalnızca arama yapmak ve kamera için kullanmanızı sağlıyor. Akıllı telefonunuzdan ayrı kalamayıp zarfı açmadığınız sürece de uygulama çalışmaya devam ediyor. Yukarıdaki videoyu izleyerek de uygulamanın çalışma mantığını yakından inceleyebilirsiniz. Envelope, şu anda yalnızca Pixel 3a akıllı telefonuyla uyumlu olarak çalışıyor.

Google’ın Activity Bubbles ve Screen Stopwatch uygulamaları:

Google’ın sunduğu diğer uygulamalarsa akıllı telefonunuzla geçirdiğiniz zamanı kısıtlamak için görsel hatırlatıcılar oluşturuyor. Yukarıdaki resmin solunda yer alan Activity Bubbles uygulaması, telefonunuzun kilit ekranını her açtığınızda bir baloncuk yaratıyor ve her seferinde bu baloncuklar daha da büyük bir hâl alıyor. Resmin sağ tarafında yer alan Screen Stopwatch uygulamasıysa akıllı telefonunuzu kullandığınız süreyi gösteriyor ve bu sayede zaman kısıtlamanız için bir hatırlatıcı görevi görüyor.

Elbette Google’ın sunduğu bu uygulamalardan verim alabilmek için disiplinli ve sabırlı olmak gerekiyor. Uygulamalar indirildi diye akıllı telefon bağımlılığı bitecek değil. Activity Bubbles ve Screen Stopwatch uygulamalarını görmezden gelip arkadaşlarınızın Instagram hikayelerinde hangi yemeği paylaştığına bakmak isteyebilirsiniz fakat bunun pek de uygulamaların çalışma mantığıyla uyumlu olmadığını söylemek gerek. Akıllı telefonlarıyla geçirdikleri zamanı kısıtlamak için çaba sarf etmeye hazır kullanıcılar içinse Google’ın yeni uygulamalarının biçilmiş kaftan olduğu söylenebilir.