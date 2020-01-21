Yapay zekanın taşıdığı riskler ve yanlış uygulamaları birçok insanda endişe yaratıyor. Google CEO'su Sundar Pichai, endişelere katılarak yapay zekanın kullanımına yasal düzenlemeler getirilmesini öneriyor.

İnternet ortamında deepfake videolarının artması ve yüz tanıma teknolojisinin suistimal edilebileceği endişeleri, son dönemde sıklıkla tartışılıyor. Google CEO'su Sundar Pichai de tartışmalara dahil olarak, yapay zekanın yasalarla daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve yanlış giden yanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Alphabet ve Google'ın yöneticisi Pichai, önce yapay zekanın olumlu yanlarını pek çok kez vurguladı ve Google'ın yakın zamanda yapay zeka üzerindeki meme kanserini tespit etme ve yağışları daha doğru tahmin etme gibi çalışmalarından bahsetti. Ancak tarihin, teknolojinin doğru kullanımının garanti olmadığını ortaya koyan örneklerle dolu olduğunu da hatırlattı. Pichai, interneti örnek göstererek herkesle bağlantı kurmayı ve her yerden bilgi almayı mümkün kıldığını, ancak aynı şekilde yanlış bilginin yayılmasını da kolaylaştırdığını söyledi.

Google CEO'su: Yapay zekanın faydaları ve zararları dengelenirken, güvenlik ve adalet de unutulmamalı

Google CEO'su bu endişeleri gidermek için yapay zeka denetiminin tüm dünyada uluslararası standartlara ulaşması gerektiğine işaret ederek, yapay zeka kullanımı için düzenleyici yasalar geliştirilmesini tavsiye ediyor. Pichai, "Bu noktaya ulaşmak için temel değerler üzerinde anlaşmaya ihtiyacımız var. Bizimki gibi şirketler sadece gelecek vadeden yeni teknolojiler inşa edip, pazardaki güçlerin onları nasıl kullanılacağına karar vermelerine izin veremezler." dedi.

Pichai, Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği gibi mevcut düzenlemeleri başlangıç ​​noktası olarak işaret etti ve yapay zekanın potansiyel faydalarını ve zararlarını dengelemenin yollarını ararken, güvenlik ve adalet gibi faktörleri göz önünde bulundurulması gerektiğine değindi.

Pichai, internet, makine öğrenimi ve algoritmalar gibi teknolojilerin hayatımızda giderek daha önemli bir rol oynaması nedeniyle birçok insanın aklına gelen endişeleri gündeme getiriyor. Ayrıca, Google'ın yasal düzenlemelere yardımcı olmak istediğini ve sorunları ele alırken uzmanlıklarını, deneyimlerini ve araçlarını sunabileceğini söylüyor.

Yapay zeka üzerinde yoğun olarak çalışan bir şirket olan Google'ın CEO'sundan böyle bir önerinin gelmesi, teknolojinin gerçekten de potansiyel riskler taşıdığını gösteriyor.