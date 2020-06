Akıllı Telefonlar İçin En İyi 15 Duvar Kağıdı Uygulaması

Akıllı telefonunuzu size özel hale getirmenin en kolay ve zevkli yolu, ekranınıza sizi en iyi yansıtan bir duvar kağıdı ayarlamaktır. Sizin için iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızı canlandıracak en iyi 15 duvar kağıdı uygulamasını listeledik.

İster iOS ister Android işletim sistemine sahip olsun, tüm akıllı telefonların kendilerine ait bir duvar kağıdı galerisi var ama duvar kağıdı neden size özel olmasın? Akıllı telefonunuzun ana ekranını kendinizin ya da sevdiklerinizin fotoğrafıyla süsleyebileceğiniz gibi özel olarak geliştirilen duvar kağıdı uygulamalarını da kullanabilirsiniz.

Google Play ve App Store üzerinden kolayca ve ücretsiz bir şekilde akıllı telefonlarınıza indirerek kullanabileceğiniz pek çok farklı duvar kağıdı uygulaması var. Duvar kağıdı uygulamalarının sunduğu kaliteli görselleri kullanarak akıllı telefonunuzu size özel bir hale getirebilirsiniz. Sizin için uygulama marketlerinde bulabileceğiniz en iyi 15 duvar kağıdı uygulamasını listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

En iyi 15 duvar kağıdı uygulaması:

Walli

Walli, hem App Store hem de Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz HD duvar kağıtları sunan bir mobil uygulama. Usta sanatçılar tarafından özenle hazırlanan görselleri başka bir yerde bulamazsınız. 700 binden fazla kişinin ücretsiz olarak indirdiği duvar kağıdı uygulaması, kullanılan görsellerin sahiplerine telif ücreti ödüyor. Böylece sanatçılara destek olmuş oluyorsunuz.

Zedge

Bugüne kadar 8 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan Zedge, hem duvar kağıdı hem de zil sesi uygulaması olarak hizmet veriyor. Uygulama üzerinden milyonlarca yüksek kaliteli duvar kağıdına ulaşabilirsiniz. Zedge’de bulunan görselleri ana ekranda ya da kilit ekranında kullanma durumuna göre düzenleme şansınız da var.

4K Wallpapers

4K Wallpapers, 4K görüntü kalitesinde duvar kağıtları sunan başarılı mobil uygulamalardan bir tanesi. Düşük uygulama boyutu sayesinde akıllı telefonunuzun depolama alanını doldurmadan keyifle kullanabilirsiniz. 10 binden fazla 4K görüntü kalitesinde görsel sunan uygulamada aynı zamanda canlı duvar kağıtları da kullanıcıları bekliyor.

Black Art Wallpaper

Siyahın zarafeti ile güçlü imgelerin birleştiği, heyecanlandıran görseller sunuyor Black Art Wallpaper. Otomatik duvar kağıdı değiştirici özelliği sayesinde hiç uğraşmadan uygulamanın sizin için yeni görseller sunmasını sağlayabilirsiniz. Pek çok farklı temaya sahip, ilgi çekici görselleriyle öne çıkan bir duvar kağıdı uygulaması.

Backdrops

Backdrops, keşfet bölümüyle öne çıkan duvar kağıdı uygulamalarından bir tanesi. Uygulamanın keşfet bölümünde onlarca farklı temada, yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları bulabilirsiniz. Yalnızca duvar kağıdı indirmekle kalmayın, kendi çektiğiniz fotoğrafları ya da hazırladığınız görselleri uygulamaya yükleyerek diğer kullanıcıların sizi keşfetmesini sağlayın.

Unsplash

App Store uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirebileceğiniz Unsplash duvar kağıdı uygulaması üzerinden 1,5 milyondan fazla yüksek çözünürlüklü görsele ulaşabilirsiniz. Farklı mobil uygulamalarla senkronize olarak kullanabileceğiniz Unsplash’teki duvar kağıtları hem iPhone hem de iPad ekranlarınızın vazgeçilmezi olacak.

Everpix

Everpix duvar kağıdı uygulaması her gün güncellenen, geniş görsel arşiviyle dikkat çekiyor. Onlarca farklı tema içerisinden seçtiğiniz duvar kağıtlarını ekran boyutunuza göre kolayca düzenleyebilirsiniz. HD ve 4K görüntü kalitesinde yüzlerce görsel arasından mutlaka sizi yansıtacak bir duvar kağıdı bulacaksınız.

Duvar Kağıtları HD 4K

Duvar kağıtları HD 4K duvar kağıdı uygulaması, akıllı telefonunuzun sunduğu renk paletinden en başarılı şekilde yararlanan uygulamalardan bir tanesi. Her gün yenilenen duvar kağıdı arşivindeki görsellerin yüksek kaliteli detaylarına hayran kalacaksınız. Duvar kağıtlarına farklı filtreler ekleyerek dilediğiniz gibi özelleştirme şansınız da var.

Edge Lighting Colors

Edge Lighting Colors, size bir duvar kağıdı uygulamasından çok daha fazlasını sunuyor. Uygulama sayesinde akıllı telefonunuza kendinizi uzay çağında yaşıyormuş gibi hissedebileceğiniz ekran kenarı renkleri ekleyebilirsiniz.. Farklı şekil ve desenlere sahip kenar renkleri, pil ömrünüzü de tüketmiyor.

DopeWalls

DopeWalls, her gün güncellenen geniş duvar kağıdı arşiviyle dikkat çekiyor. Yirmiden fazla kategori arasından her biri 4K görüntü kalitesinde olan binlerce görsel bulabilirsiniz. Seçtiğiniz duvar kağıtlarını kolayca özelleştirebilir, düzenleyebilir, favorilerinize ekleyebilir ve diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Vellum Wallpapers

Özel renk skalası, yüksek görüntü kalitesi ve devamlı güncellenen duvar kağıdı arşiviyle dikkat çeken bir uygulama Vellum Wallpapers. Uzun süre ekrana bakmaktan yorulan gözleri dinlendirmek için özel duvar kağıtları sunan uygulama, seçtiğiniz görselleri kolayca düzenlemenize de yardımcı oluyor.

Papers.co

Bugüne kadar 500 binden fazla indirilen Papers.co duvar kağıdı uygulaması, kullanıcılardan geçer not almış durumda. Uygulama, her gün güncellenen duvar kağıdı arşivi ve aradığınız her türlü temayı bulabileceğiniz geniş kategorileriyle dikkat çekiyor. Kolay kullanılır arayüzü ile bu uygulama vazgeçilmezlerinizden olacak.

Unique Wallpaper

Unique Wallpaper, kendini en inanılmaz görselleri kullanıcıya sunmaya adadığını söyleyen bir duvar kağıdı uygulaması. Dinamik yükleme algoritması sayesinde uygulamayı kullanırken pil ömrünüzü tükenmiyor ve minimum internet harcaması yapıyorsunuz. Unique Wallpaper uygulamasında, usta sanatçılar tarafından özel olarak hazırlanan görseller sizi bekliyor.

Walpy

Walpy duvar kağıdı uygulaması kendine özgü bir alarm sistemi kurmuş. Bu alarm sistemi sayesinde sizin belirlediğiniz günün bir saatinde karşınıza daha önce hiç görmediğiniz, yüksek kaliteli bir duvar kağıdı çıkarıyor. Akıllı telefonunun ekranını şenlendirmek isteyenler için başarılı bir duvar kağıdı uygulaması.

Resplash

Duvar kağıdı uygulamaları arasında en geniş görsel arşivi sunduğunu söylen Resplash, kullanıcılarına 1 milyon 200 binden fazla duvar kağıdı seçeneği sunuyor. Otomatik duvar kağıdı seçme özelliği ile her gün karşınıza daha önce hiç görmediğiniz bir görsel çıkmasını sağlayabilirsiniz. Uygulama koyu renkler üzerine oluşturduğu temalarıyla dikkat çekiyor.

Sizin için uygulama mağazalarında bulabileceğiniz en iyi 15 duvar kağıdı uygulamasını listeledik. Listedeki uygulamalar arasından size en uygun olanı seçerek akıllı telefon ekranınızı canlandırmaya başlayabilirsiniz. Favorilerinizden olan bir duvar kağıdı uygulaması varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın.