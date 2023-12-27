Samsung, Windows 10 ve Windows 11 ile uyumlu "SamsungPhone" isimli uygulamasını yayımladı. Bu program, telefonunuza gelen çağrıları bilgisayardan yanıtlamanızı mümkün kılıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemi ile uyumlu yeni bir program yayımladı. "SamsungPhone" isimli bu program, telefonun şebekesini üzerinden gelen aramaların, bilgisayar üzerinden yanıtlanmasına izin veriyor. Ancak bu işlevsellik, çok büyük bir eksikle geliyor.

Windows bilgisayarlar için hazırlanan "Microsoft Store" uygulaması üzerinden erişilebilen SamsungPhone, şu an için sadece Samsung Galaxy Book 4 serisi ile kullanılabiliyor. Bu dizüstü bilgisayar, daha birkaç gün önce duyuruldu. Samsung, programın tüm Windows 10 ve Windows 11 bilgisayarlara ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin herhangi bir şey söylemedi.

SamsungPhone, Türkiye'de kullanılamıyor

Yaptığımız kontrollerde, SamsungPhone isimli programın Türkiye'de kullanılamadığını görüyoruz. Ancak bu çok büyük bir eksik mi? Bizce değil. Bunun nedeni, Microsoft'un Telefon Bağlantısı özelliğinin zaten bu işlevleri kısmen de olsa sunabiliyor olması. Samsung markalı telefonunuzu Telefon Bağlantısı uygulaması ile tanımlar ve telefon ile bilgisayar arasında bluetooth eşleşmesi yaparsanız gelen aramaları bilgisayar üzerinden yanıtlayabilirsiniz.

SamsungPhone, şirketin üçüncü taraf yazılımlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaya yönelik adımlarından bir tanesi gibi görünüyor. Program daha fazla kesimler tarafından kullanılabilir olduğunda nasıl bir deneyim sunduğu daha iyi bir şekilde anlaşılmış olacak.