Akıllı Telefonların Kutusundan Yakında Şarj Kablosu da Çıkmayacak

Yıllar önce Apple'ın kutudan şarj adaptörünü kaldırmasının ardından şimdi de şarj kabloları tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon kutularından şarj adaptörlerinin kaldırılmasının ardından şimdi de USB şarj kabloları tarihe karışıyor. Apple’ın 2020’de iPhone 12 ile başlattığı “kutudan adaptör çıkmama” akımını bu kez Sony bir adım öteye taşımış durumda.

Şirketin yeni modeli Xperia 10 VII, ne şarj adaptörüyle ne de şarj kablosuyla birlikte geliyor. Öyle ki telefonu satın alan birçok kullanıcı kutu içeriğinde kabloya dair rastlamadığında şaşırırken, bazı kesimler de çevresel etki ve maliyet tasarrufu tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sony Xperia 10 VII kutusundan şarj kablosu çıkmıyor

Sony’nin bu kararı, yıllardır “e-atık azaltımı” gerekçesiyle savunulan çevre dostu politikaların bir devamı gibi görünse de asıl nedenin maliyet düşürme ile ilgili olduğu düşünülüyor.

USB-C kabloların artık her evde bulunması, üreticilere bir nevi bu adımı meşrulaştırma fırsatı veriyor ancak uzmanlar, kaliteli kablolar yerine ucuz ve dayanıksız alternatiflerin tercih edilmesinin uzun vadede hem kullanıcı güvenliği hem de cihaz sağlığı açısından risk oluşturacağını söylüyor. E ne diyelim... Sanırım artık kutuya da ihtiyacımız yok gibi.

Peki siz alacağınız bir akıllı telefonun kutusundan kablo çıkıp çıkmamasını önemsiyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.