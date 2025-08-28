Telefondan oyun oynarken düşük FPS sorunu yaşıyorsanız doğru yere geldiniz. Çok daha akıcı ve iyi bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlayacak FPS artırma yöntemlerini sizler için derledik.

Mobil oyun sektörü son yıllarda ciddi oranda gelişmeyi başardı. Artık konsol ve PC kalitesine yaklaşan mobil oyunlar görebiliyoruz. Tabii ki burada FPS olarak adlandırdığımız kare hızı büyük önem taşıyor. Yüksek grafik performansı, telefonlarda FPS düşüşüne neden olabiliyor. Bu da oyun deneyimini olumsuz etkileyerek takılmalar gibi problemleri doğuruyor. Peki telefonunuzda FPS’i nasıl artırabilirsiniz?

Telefonunuzda oyun oynarken FPS’i artırmanın bazı yolları var. Aşağıda listelediğimiz bu yöntemleri deneyerek FPS’i artırırken çok daha iyi ve keyifli bir oyun performansı alabilirsiniz. Gelin sizin için bir araya getirdiğimiz en iyi FPS artırma yollarına bakalım.

FPS nedir?

Açılımı Frame Per Second olan FPS, saniyede gösterilen kare sayısı anlamına geliyor ve akıcı bir oyun performansı için büyük önem taşıyor. Yüksek FPS olduğunda daha akıcı görüntüler ve oynanış karşımıza çıkarken düşük FPS’te takılmalar, gecikmeler gibi sorunlarla karşılaşıp kötü bir oyun deneyimi yaşayabiliyoruz. Yani iyi bir performans için çok önemli.

Telefonda FPS artırma yöntemleri

Grafik ayarlarını düşürme

Oyun modunu kullanma

Arka planda çalışan uygulamaları kapatma

Telefonun ısınmasını engelleme ve soğutma

Güncellemeleri yapma

Depolama alanını boşaltma

FPS artırıcı uygulmalar

Grafik ayarlarını düşürme

Daha iyi performans için en basit yöntemlerden biri grafik ayarlarını optimize etmektir. Grafikleri düşürmek, tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi telefondan da daha iyi performans almanızı sağlar. Genelde oyunlarda düşük, orta ve yüksek gibi grafik ayarları olur. Oyun ayarlarından düşüğü seçmek, FPS konusunda artış sağlayabilir.

Oyun modunu kullanma

Modern akıllı telefonların bazıları direkt olarak “Oyun modu” gibi özel modlara sahip olabiliyor. Bu modlar, oyunlar sırasında arka plan işlemlerini azaltarak grafik ve işlemci performansını optimize ediyor. Böylece FPS’i artırarak daha iyi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatma

Her telefonda arka planda çalışan uygulamalar vardır. Bunlar direkt olarak telefonun performansını olumsuz etkileyebilir. Arka planda çalışan uygulamaları kapatırsanız oyunlarda daha iyi performans alabilirsinz.

iOS’te arka planda çalışan uygulamalar nasıl kapanır?

Adım #1 : Ayarlar’a girin.

: Ayarlar’a girin. Adım #2: “Genel” bölümüne basın.

“Genel” bölümüne basın. Adım #3: “Arka Planda Uygulama Yenile” yazan kısma girin.

“Arka Planda Uygulama Yenile” yazan kısma girin. Adım #4: Buradan arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaları seçip kapatabilirsiniz.

Android’de arka planda çalışan uygulamalar nasıl kapanır?

Adım #1 : Ayarlar’ı açın.

: Ayarlar’ı açın. Adım #2 : Önce “Bağlantılar”a sonra da “Veri kullanımı”na girin.

: Önce “Bağlantılar”a sonra da “Veri kullanımı”na girin. Adım #3 : “Mobil” kısmından “Mobil veri kullanımı”na basın.

: “Mobil” kısmından “Mobil veri kullanımı”na basın. Adım #4: Arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamayı seçip bu işlevi kapatın.

Telefonun ısınmasını engelleme ve soğutma

Oyun gibi yüksek güç gerektiren durumlarda telefonlar aşırı ısınabiliyor. Bu da hem performansı hem de pili olumsuz etkiliyor. Oyun oynarken telefonun ısındığını fark ederseniz soğuyana kadar ara verebilirsiniz. Ayrıca çok ısındıysa da cihazınızı soğutmalısınız. Bu yöntem, FPS konusunda işinize yarayabilir.

Güncellemeleri yapma

Güncellemeler her zaman büyük önem taşır. Direkt telefonun yazılım güncellemelerini veya oyunun kendi güncellemelerini yapmamak düşük FPS problemi ortaya çıkarabilir. Bu yüzden hem oyunun hem de işletim sisteminizin en güncel sürümde olduğundan emin olun.

Depolama alanını boşaltın

Depolama alanının dolu olması oyunlar da dahil olmak üzere telefonun genel performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden depolama alanını boşaltmayı denemek işinize yarayabilir. Gereksiz dosyaları silmek, önbellek temizliği, kullanılmayan uygulamaları kaldırma gibi işlemler yapabilirsiniz.

FPS artırıcı uygulamalar

Son olarak FPS’i yükseltmek için uygulama mağazalarında bazı uygulamalar sunuluyor. FPS Booster tarzı bu uygulamalar, telefonun oyun performansını iyileştirerek FPS konusunda iyileşme sunabilir.

Telefonda oyun oynarken FPS artırmanızı sağlayan yöntemlerden bazılarına birlikte göz attık. Bu basit yöntemleri, oyunlarda gözle görülebilir bir fark yaratacağı için denemenizi öneririz. Eğer sizin de önerileriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz.