Dünyanın İlk Telefonla Çalışan COVID-19 Testi Onay Bekliyor

Kroger Health, dünyanın ilk gücünü telefondan alan COVID-19 testini geliştirdi. Geliştirilen yeni test, gücünü akıllı telefonlardan alacak ve akıllı telefonların yapay zekâsını kullanarak saniyeler içerisinde testin sonucunu verecek. Geliştirilen yeni test, FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onay bekliyor.

COVID-19 salgını nedeniyle test yaptırmak adeta bir zorunluluk haline geldi. Özellikle en ufak bir öksürük veya nefes darlığı bile insanları COVID-19 hastalığının bir belirtisiymiş gibi korkutuyor ancak vatandaşlar bundan çok da emin olamıyor. Testin sonuçlarından korktuğu için hastaneye gitmek istemeyen veya hastanelerde dolaşabilecek hastalıklardan korkan vatandaşlar da test yaptırmak için hastaneye gidemiyor.

Kroger Health sağlık şirketi de hastaneye gitmekten çekinenler için yepyeni bir COVID-19 test kiti üretti. Bu test kiti, gücünü akıllı telefonlardan alıyor. Evet, yanlış duymadınız; Kroger Health şirketinin ürettiği yeni COVID-19 test kiti, gücünü akıllı telefonlardan alacak ve test sonucunu belirlemek için akıllı telefonların yapay zekâsından yararlanacak.

Yeni test kiti FDA onayı bekliyor:

Kroger Health tarafından geliştirilen yeni test kiti, normal test kitleri gibi burundan örnek alacak. Ancak sistemin farklılığı, test sonucunun verilmesi için gerekli olan alette ortaya çıkacak. Klinik bir cihazın yanı sıra bu test kitini kullanan kişiler, aldıkları örnekleri akıllı telefonların yapay zekâsı sayesinde öğrenecek. Yapay zekâ örneklerini saniyeler içerisinde analiz edip kullanıcılara sunabilecek. Böylelikle hem testi yapan kişiler hastaneye gitmek zorunda kalmayacak, hem de saniyeler içerisinde sonucu öğrenebilecek.

Elbette fikir olarak düşününce harika olan bu test kitinin ne kadar güvenilir olduğu tartışılır zira olay klinik bir cihazdan akıllı telefona taşınıyor. İşte burada da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) devreye giriyor. Test kiti, şu anda FDA'da test aşamasında ve onay bekliyor. Eğer onay alabilirse COVID-19 testlerini evde yapabileceğiz.