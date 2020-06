Hindistan ve Çin arasındaki gerilim, mobil platformlardaki uygulamalara da yansıdı. Hindistanlı uygulama geliştiricisi, kullanıcıların telefonlarındaki Çin menşeili uygulamaları tespit edip kaldıran bir uygulama geliştirdi.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Çin ve Hindistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Toplam nüfusu 2,5 milyarı geçen bu iki ülke arasındaki gerilim mobil platformlardaki uygulamalara yansıdı. Hindistan’ın Jaipur kentinde geliştirilen 'Remove China Apps' (Çin Uygulamalarını Kaldır) isimli bir uygulama, Google Play Store’da kullanıcılara sunuldu.

Uygulama; adından da anlaşılabileceği gibi kullanıcının telefonunda bulunan Çin menşeili uygulamaları tespit ediyor ve ardından bu uygulamaları kaldırmak için bir onay istiyor. Uygulama, bunu neden yaptığına dairse herhangi bir sebep sunmuyor.

Remove China Apps:

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan ve boyutu sadece 3,5 MB olan bu uygulama, 4,8 puan aldı ve Hindistan’ın Google Play Store sıralamasında ikincilik koltuğuna oturdu. Uygulama, bir milyondan fazla kişi tarafından akıllı telefonlara yüklendi. Remove China Apps isimli uygulama, şu an Android platformunda bulunuyor ve birkaç Asya ülkesinde kullanılabiliyor ancak uygulamayı '.apk' dosyasını bularak da cihazlara yüklemek mümkün.

Sizlere daha önce de bahsettiğimiz gibi video platformları olan TikTok ve YouTube arasında bir savaş başlamıştı. Çin merkezli sosyal medya platformunun giderek büyümesi, YouTube hayranlarını sinirlendirmişti. Aslında her şey YouTube’un Carry Minati isimli bir kullanıcının YouTube vs Tiktok – The End isimli videosunu silmesiyle başladı. Ardından YouTube ve TikTok kullanıcıları Google Play Store’da uygulamalara birer puan vermeye başladı.

Carry Minati isimli YouTuber’ın yukarıda da bahsettiğimiz videosu bir hafta içerisinde 74 milyondan fazla izlenme aldıktan sonra YouTube tarafından silinmişti. TikTok kullanıcılarından gelen şikâyetler sonrası videoyu kaldıran YouTube, videonun gizlilik politikasını ve hüküm ve şartlarını ihlal ettiğini söylemişti.