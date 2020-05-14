ABD, Huawei İçin Uyguladığı Yasağı 1 Sene Daha Uzattı

Çinli telekomünikasyon şirketlerinin ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini düşünen Donald Trump, geçen sene Huawei, ZTE gibi şirketlere yasaklar getirmişti. Yeni açıklamaya göre bu yasaklar 1 sene daha uzatıldı.

Uzun süreden beri ABD’de büyük sıkıntılar yaşayan Huawei, en azından önümüzdeki 1 yıl daha bu sorunları yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin 2021 yılına kadar ulusal güvenlik riski oluşturabilecek şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasakladı.

Reuters’ın yaptığı habere göre, ilk başta Mayıs 2019’da yürürlüğe giren yasa, ilk çıktığında başkanın yasağa direkt izin vermesi için “ulusal acil durum” ilanıyla gerçekleşmişti. İletişimde sabotaj, genel ulusal güvenlik riskleri, altyapı riski ve dijital ekonomi risklerini gerekçe gösteren Trump, bu kapsamda Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketler başta olmak üzere pek çok şirketin ABD’ye yeni ürün satmasını da engelliyor.

Huawei, eski ürünlerini yenileyerek bu yasağı deliyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei ise ABD gibi büyük bir pazardan gelir elde etmek için eski telefonlarının yeni versiyonlarını yayınlayarak pazara girmeye çalışıyor. Yeni uzatma kararıyla birlikte ek bir açıklama yapılmadığı düşünüldüğünde, daha önce yürürlüğe giren maddelerin olduğu gibi önümüzdeki sene için de geçerli olduğunu öngörebiliyoruz. Elbette 1 senelik uzun süreç Huawei’nin ABD pazarında daha fazla zorlanmasına neden olacaktır.

Huawei ne demişti?

Huawei, Trump’ın yasağı yürürlüğe soktuğu ilk dönemde, Android Authorty’e “Huawei’nin ABD ile iş yapmasını kısıtlamak ABD’yi daha güvenli ya da daha güçlü duruma getirmeyecek; bu karar yalnızca ABD’yi daha düşük özelliklere sahip, ancak daha pahalı alternatiflerle sınırlamaya hizmet edecek ve ABD’nin 5G teknolojisinin gerisinde kalmasına neden olacak.” şeklinde açıklama yapmıştı.