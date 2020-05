İçerik üreticilerinin en fazla tercih ettiği video paylaşım platformlardan TikTok'un Google Play Store puanı, YouTube'daki tartışmalı bir video nedeniyle ciddi miktarda düştü. Bir başka deyişle YouTube ile TikTok kullanıcıları arasındaki gerilimin uygulamanın Play Store puanına yansıdığını söyleyebiliriz.

Video paylaşım uygulaması TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline geldi. Platform, Son birkaç yılda hem iPhone hem de Android tarafından yüz milyonlarca kez indirildi. Ancak YouTube'daki tartışmalı bir video, TikTok'un Play Store puanını yerle bir etmiş durumda.

Hint kullanıcılar TikTok'u, YouTube'daki "YouTube vs TikTok: The End" başlıklı bir video nedeniyle PlayStore'da 'bir yıldız' yağmuruna tutuyor. TikTok'un Android uygulamasına karşı yapılan bu saldırı öylesine geniş kitlelere yayıldı ki bu hareket nedeniyle TikTok'un Play Store puanı 4.6'dan 1.3 yıldıza düştü. TikTok, Apple'ın uygulama mağazasında ise ortalama 4.8 puanda seyrediyor.

YouTube-TikTok savaşı, TikTok'un Play Store puanını etkiledi

Her şey Hindistanlı popüler YouTuber CarryMinnati'nin yakın zamanda YouTube'da "YouTube vs TikTok: The End" adlı bir video paylaşmasıyla başladı. Videoda genel olarak TikTok'ta bir içerik üreticisi olan Amar Siddiqui eleştiriliyordu. YouTube, Minnati'nin videosunu telif ihlali gerekçesiyle kaldırdı. Bu olayın ardından TikTok ve YouTube hayranları(!) arasında bir sosyal medya savaşı patlak verdi.

CarryMinnati'nin takipçileri, popüler YouTuber'ın videosu kaldırıldığında destek vermek amacıyla sosyal medyada örgütlendi ve #JusticeForCarry ile #BanTikTokInIndia geçen hafta sosyal medyada trend etiketler arasında yer aldı. Şu anda ise sosyal medya kullanıcıları #tiktokdown ve #tiktokexposed etiketleriyle tepkilerini sürdürüyor.

TikTok'un Google Play Store puanındaki düşüşünün bir başka nedeni de olarak da kadınlara yönelik asit saldırılarına teşvik eden bir video yayınlamakla suçlanan Amar Siddiqui'nin kardeşi Faizal Siddiqui'ye gösterilen tepki gösteriliyor.