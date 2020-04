Telefonum Nerede? Kayıp ya da Çalıntı Telefon Bulma Yöntemi

Herhangi bir çalıntı ya da kayıp durumunda akıllı telefonlarınızı nasıl bulabileceğinizi biliyor musunuz? Sizin için “Telefonum nerede?” sorusunun cevabını kolayca bulabileceğiniz yöntemleri açıkladık.

Akıllı telefonlarımız artık bizim için bir telefondan daha fazlası. İçinde banka hesaplarımıza ait pek çok bilgi ve kişisel bilgilerimiz bulunuyor. Hal böyle olunca kayıp veya çalıntı gibi durumlarda “Telefonum nerede?” diye sorarak gergin anlar yaşayabiliyoruz. Endişelenmeyin, gelişen teknoloji sayesinde “Telefonum nerede?” sorusuna kolayca yanıt bulacaksınız.

iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarınızı ya da Android işletim sistemine sahip Samsung, Xiaomi, Oppo ve diğer marka akıllı telefonlarınızı kolayca bulabilirsiniz. “Telefonum nerede?” sorusunu sorduğunuz an, yanıtını başka bir cihazdan ya da bilgisayarınızdan öğrenebilirsiniz. Sizin için “Telefonum nerede?” sorusunun yanıtını kolayca bulabileceğiniz yöntemleri açıkladık.

“Telefonum nerede?” sorusunun cevabı için aşağıdaki başlıklara göz atın:

iPhone’umu bul nasıl kullanılır?

Kaybolan ya da çalınan iPhone cihazınızı bulmak için kullanabileceğiniz iki yöntem var. Başka bir iPhone veya iPad üzerinden ya da iCloud internet sitesi üzerinden kaybolan veya çalınan iPhone'unuzu bulabilirsiniz.

Başka iPad ya da iPhone üzerinden:

Adım #1: Ana ekranda bulunan “iPhone’umu Bul” uygulamasını açın.

Buradan cihazınızın artarak yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, harita üzerinden nerede olduğunu görebilir, cihazdaki tüm bilgileri silebilir ya da cihazın ekranında çıkması için bir telefon numarası yazabilirsiniz.

iCloud internet sitesi üzerinden:

Adım #1: Buradan iCloud internet sitesini açın.

Buradan cihazınızın artarak yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, harita üzerinden nerede olduğunu görebilir, cihazdaki tüm bilgileri silebilir ya da cihazın ekranında çıkması için bir telefon numarası yazabilirsiniz.

Her iki yöntemi de kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken noktalar var. İlk olarak böyle bir duruma karşı kendi İphone’unuzdaki iPhone’umu bul özelliğini Ayarlar menüsünden aktif hale getirmelisiniz. iPhone’unuzu bulmak için iki yöntemde de iCloud giriş bilgilerinize ihtiyacınız olduğu için her zaman güncel şifrenize hakim olduğunuzdan emin olun.

Bu iki yöntemden birini kullanarak sonuç almak için cihazınızın ve konum servisinin açık olması gerekiyor. Eğer cihaz kapalıysa ya da konum bulunamıyorsa bunu görebilirsiniz, verdiğiniz komut cihaz açıldığı zaman yerine getirilecektir.

Samsung telefonumu bul nasıl kullanılır? (Find My Mobile)

Adım #1: Buradan Samsung Find My Mobile internet sitesini açın.

Adım #2: Samsung ID bilgilerinizle giriş yapın.

Adım #3: Çıkan cihazlar arasından kendinizinkini seçin.

Adım #4: Buradan harita üzerinden cihazınızın nerede olduğunu görebilir, ekranınızı kilitleyebilir, cihazınızın artarak yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, verilerinizi yedekleyebilir ya da tamamen silebilirsiniz.

Eğer Android işletim sistemine sahip Samsung marka akıllı telefonunuz kaybolduysa ya da çalındıysa, “Telefonum nerede?” sorunuzun yanıtını Samsung internet sitesi üzerinden alabilirsiniz. Yalnızca kayıp ve çalıntı durumunda değil, cihaz şifrenizi unuttuğunuz durumda bile Samsung’un bu özelliğini kullanabilirsiniz.

Samsung Find My Mobile hizmetini kullanmadan önce bilmeniz gereken önemli detaylar var. Böyle bir duruma karşı cihazınızın Ayarlar menüsünden Find My Mobile özelliğini aktif hale getirmelisiniz. Ayrıca Samsung Find My Mobile hizmetini kullanmak için cihazınızın internete bağlı olması gerekiyor. Böylece herhangi bir kayıp ya da çalınma durumunda cihazınıza kolayca ulaşabilirsiniz.

Android telefonumu bul nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Google Cihazımı Bul internet sitesini açın.

Buradan cihazınızın harita üzerinde nerede olduğunu görebilir, verilerinizi silebilir, cihazınızın artarak yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir ve kilit ekranında görünecek bir mesaj ya da telefon numarası ekleyebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz kayboldu ya da çalındıysa, hangi marka olduğu fark etmeksizin, kolayca bulabilirsiniz. Telefonunuzda Google hesabınızı açık olması telefonunuzu bulmanız için yeterli.

Elbette, diğer cihazların telefonumu bul yöntemlerinde olduğu gibi Google Cihazımı Bul hizmetinde de telefonunuzun açık, konum servisinin açık ve internete bağlı olması gerekiyor. Bunlar açık değilse, yalnızca telefonunuzun son konumunu görebilirsiniz.

Sizin için kayıp ya da çalıntı durumunda “Telefonum nerede?” sorusunun yanıtını en hızlı şekilde bulabileceğiniz yöntemleri açıkladık. Böyle durumlar karşı cihazınızdaki telefonumu bul özelliğinin her zaman aktif durumda olduğundan ve cihaz ID bilgilerinize hakim olduğunuzdan emin olun.