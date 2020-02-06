Samsung, resmi sitesinde yeni bir rehber yayınladı. Hazırlanan rehber, akıllı telefonların hangi Android sürümüne sahip olduğunun açıkça öğrenilebilmesine yardımcı oluyor. İki farklı yönteme değinen Samsung, telefona sadece bakarak bile Android sürümünün tespit edileceğini ifade ediyor.

Tüketicilerin hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, hemen herkes tarafından aktif olarak kullanılıyor. Akıllı telefon sektörü, günümüzde ikiye ayrılmış durumda. Bunlardan bir tanesi Apple tarafından üretilen ve iOS işletim sistemiyle çalışan iPhone'lar, diğeri ise Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar. Tüketiciler, yeni bir akıllı telefon almak istedikleri zaman en çok bu iki kriterin üzerine düşünüyorlar.

Android işletim sistemini kullanan ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, yeni bir rehber yayınladı ve bu rehberde kullanıcılara, Android sürümlerinin nasıl öğrenilebileceğini anlattı. Android sürümleri, aslında çok büyük bir öneme sahip çünkü Google, Android'i her yıl güncelliyor ve tüketicilere onlarca yeni özellik sunuyor. Samsung tarafından hazırlanan rehber, Android'in hangi özelliklerine sahip olduğunuzu anlamanıza yardımcı oluyor.

Samsung, hangi Android sürümünü kullandığınızı öğrenmenizin farklı yolları olduğunu söylüyor. Hatta Samsung, telefonun ekranına sadece bakarak bile Android sürümünün tespit edilebileceğini söylüyor. Ancak bunu yapabilmek için çok güçlü bir hafızanızın olması gerektiğini açıkça söyleyelim.

Android sürümleri nasıl isimlendiriliyor?

Samsung, Android işletim sistemi sürümlerinin isimlerini paylaşarak konuya başlıyor. Aslına bakacak olursak pek çok tüketici, Android sürümlerinin nasıl isimlendirildiğini zaten biliyor ancak bizler, Samsung'un bu açıklamalarını da sizlerle paylaşmak istedik. Ayrıca öncesinde belirtmemiz gerekiyor ki Google, bundan sonraki sürümleri sadece sayıyla belirtecek. Yani sizlerle az sonra paylaşacağımız isimlendirme yöntemi tarih olmuş durumda.

Android sürümlerinin sahip olduğu isimler şöyle;

Android 10

Android 9 Pie

Android 8 Oreo

Android 7 Nougat

Android 6 Marshmallow

Android 5 Lollipop

Android 4.4 - 4.4.4 Kit Kat

Android 4.1 - 4.3.1 Jelly Bean

Android 4.0 - 4.04 Ice Cream Sandwich

Android sürümünüzü nasıl öğrenirsiniz?

Telefonun Ayarlar bölümü aracılığıyla öğrenme yöntemi

Samsung, hangi Android sürümünü kullandığını öğrenmenin aslında çok kolay olduğunu belirtiyor. Eğer sizler de telefonunuzun hangi Android sürümüne sahip olduğunu öğrenmek isterseniz, şu işlemleri uygulayabilirsiniz;

Ayarlar bölümüne gidin.

bölümüne gidin. "Cihaz Hakkında" ya da " Telefon Hakkında " isimli alt menüye erişin.

" isimli alt menüye erişin. Karşınıza çıkacak ekranda Android sürümünüz açıkça belirtilecektir.

Telefona bakarak hangi Android sürümünü kullandığını öğrenme

Samsung, menüyle uğraşmak istemeyen tüketicilerin, telefonlarına sadece bakarak bile Android sürümlerini anlayabileceklerini söylüyor. Bu konuda bir de ipucu veren şirket, neredeyse tüm sürümlerin Ayarlar menüsünün farklı olduğunu, bu farklılığın Android sürümünü öğrenmek için etkileyici bir yöntem olduğunu söylüyor.

Az sonra sizlerle, bazı ekran görüntüleri paylaşacağız. Farklı Android sürümlerinin Ayarlar sayfasını gösteren bu görseller, telefonunuzun Android sürümünün ne olduğunu anlamanıza doğrudan yardım edebilir. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, farklı Android sürümlerinin Ayarlar menüsünün nasıl olduğuna bakalım.

Android 9 Pie

Android 8 Oreo ve Android 7 Nougat

Android 6 Marshmallow

Android 5 Lollipop

Android 4.4 Kit Kat