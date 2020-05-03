Telegram, Google Play'de 500 Milyon İndirme Sayısını Geçti

Anlık mesajlaşma servisi Telegram, Google Play Store’da önemli bir başarıya attı. Uygulama, her ne kadar rakiplerinin gerisinde olsa da 500 milyon indirme sayısını aştı.

Her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden biri hâline gelen Telegram, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yılın ilerleyen dönemlerinde grup görüntülü konuşma özelliğini platforma ekleyeceğini duyurmuştu. Şirket, yeni özelliğin koronavirüs salgını sırasında ve sonrasında insanların iletişim hâlinde kalmasına yardımcı olmak amacıyla getirileceğini söylüyor.

Anlık mesajlaşma servisi, herhangi bir Android telefona önceden yüklenmiş olarak gönderilmiyor. Uygulama, buna rağmen Google Play Store’da 500 milyon indirmeyi geçti. WhatsApp 5 milyar indirmeye, Google Messages ise 1 milyar indirme oranına sahip.

Telegram, Google Play'de 500 milyondan fazla kişi tarafından indirildi:

Ancak bu iki uygulamanın aksine, Telegram tamamen kullanıcı indirmelerine güveniyor. Bu, özellikle de deneysel Telegram X istemcisinin 10 milyon indirme yapmasıyla oldukça başarılı bir hâl aldı. Bildiğimiz gibi, Telegram şu anda kullanıcılara uçtan uca şifreleme yöntemiyle mesaj gönderme ve sesli arama yapma imkânı sunuyor.

Özelliklerini her geçen gün geliştiren şirket, geçtiğimiz günlerde anketlerine sınav modu ekleyerek eğitim araçlarını da iyileştirmişti. Tüm bu yenilikler, uygulamanın kısa sürede popülerliğini artırmasında büyük rol oynuyor. Telegram’ın yanı sıra, Zoom koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında olan yüz milyonlarca insanın artan internet kullanımı nedeniyle yoğun talep görüyor.

Öyle ki Zoom, yalnızca son 3 hafta içinde 100 milyon yeni kullanıcı kazanarak 300 milyon kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Öte yandan arama devi Google da Meet görüntülü sohbet hizmetinin günde 2 milyon yeni kullanıcı kazandığını duyurdu. Facebook’a gelince şirketin bünyesi altında bulunan Messenger ve WhatsApp’ta her gün 700 milyondan fazla hesabın sesli ve görüntülü konuşmaya katıldığı, koronavirüs salgını başladığından beri çoğu ülkede çağrı sayısının iki kattan fazla arttığı biliniyor.

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