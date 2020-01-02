Telegram, Yeni Güncellemeyle Gelen Özelliklerini Duyurdu

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram yeni bir güncelleme aldığını duyurdu. Özellikle iş çevrelerince sıklıkla tercih edilen uygulamaya eklenen başlıca yenilikleri sizler için sıraladık.

Bilindiği gibi Telegram açık kaynak uygulamalarına sahip tek kitle pazarı mesajlaşma uygulaması. Yeni güncelleme ile beraber güvenliği üst düzeye getiren uygulama bununla beraber birçok yeni özellik ve iyileştirme de eklemiş. iOS ve Android işletim sistemleri için farklılık gösterebilecek yeniliklere gelin yakından bakalım.

Tema Editörü 2.0

Sohbet Ayarları kısmındaki (iOS'ta Görünüm Ayarları ) yeni tema düzenleyicisini kullanarak Telegram sohbetlerindeki öğelerin stilini hızlı bir şekilde değiştirebilir ve hem mesajlarınıza hem de arka planınıza harika degradeler ekleyebilir ve düzenlemenizi bitirdikten sonra çalışmanızın sonucunu arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Çevrimiçi olduğunda gönder

Doğru zamanda teslim edilmesini istediğiniz iletiler için, alıcınız çevrimiçi olduğunda gönderilecek ileti planlama seçeneği eklendi.

Arama sonuçlarını liste olarak görüntüleme

Belirli bir kişi tarafından ya da belirli bir günde gönderilen iletilerin içinden bir anahtar kelime yazarak bulduğunuz sonuçlar artık tek sayfa üzerinde listelenmiş şekilde karşınıza çıkacak.

Gece moduna hızlı geçiş

2017’den beri gece modu seçeneği ile karanlık yerlerde daha iyi bir kullanım sunuluyordu. Yeni güncellemeyle gece modunu açmak, kapatmak ve kontrol etmek çok daha kolay.

Diğer uygulamalardan çoklu paylaşım

İçeriklerinizi diğer uygulamaları kullanan arkadaşlarınızla paylaşmak artık daha kolay. Birden çok alıcı seçme ve gönderirken yorum ekleme seçenekleri uygulamayı daha eğlenceli hale getirmiş.

Ve diğerleri

Video gönderirken artık video kalitesini kendimiz belirleyebileceğiz. Kişi gönderme seçeneği ise artık tüm ekranı kaplamayacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Uygulama genelinde yazı tipi boyutunu ölçeklendirme seçeneği kullanıma açılmış durumda. Aynı zamanda gönderilen bağlantıları hangi tarayıcılarla açacağımızı da filtreleyebilirken, kullanılan depolama alanını denetlemek ve önbelleği temizlemek de artık daha basit.