Telegram, iPhone uygulaması için Liquid Glass benzeri tasarımını gösterdi

Telegram, iOS 26’ya ihtiyaç duymadan cam benzeri “Liquid Glass” tasarımı sundu. Güncellemede grup çağrıları ve botlar için yeni özellikler de var.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Telegram, iOS uygulamasına Liquid Glass görünümünü entegre etti. Saydamlık ve kırılma efektleri içeren bu tasarım, alt gezinme çubuğu ve sticker paneli gibi alanlarda dikkat çekici bir deneyim sunuyor.

Bu yeni görsellik için iOS 26’ya gerek yok. Telegram, Apple’ın sistem desteğine bağlı kalmadan bu efekti uygulama içinde özel olarak sağlıyor. Bu sayede daha geniş kullanıcı kitlesi yeni arayüzü deneyimleyebiliyor.

Güncelleme sadece görsellikle sınırlı değil. Grup çağrılarına yorum ve emoji reaksiyonu, kişi kartlarına not ekleme ve profil arka plan rengini değiştirme gibi yeni işlevler de eklendi.

Bot sistemine ise konu başlıkları (thread) desteği geldi. Kullanıcılar artık botlarla olan eski konuşmalara daha düzenli erişebilecek. Tüm bu yenilikler Telegram’un hem şık hem fonksiyonel bir mesajlaşma deneyimi sunma hedefini yansıtıyor.

Telegram

