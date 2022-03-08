Pavel Durov'dan Ukrayna-Rusya Savaşı Hakkında Açıklama

Telegram'ın Rus asıllı kurucusu Pavel Durov, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Savaşın hem kendisi hem de Telegram için neden çok önemli olduğundan bahseden Durov, Rusya ile neler yaşandığını ve ülkeyi neden terk ettiğini de anlattı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, bir süredir dünyanın bir numaralı haber gündemi pozisyonunda. Zira hemen her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor, bir yandan şiddetli çatışmalara diğer yandansa oldukça sert yaptırım ve açıklamalara şahitlik ediyoruz. Ancak bu süreçte pek de gündeme gelmeyen bir isim vardı. Bu isim, WhatsApp'ın geçtiğimiz yıl uygulamak istediği kullanım koşullarından sonra ününe ün katan Telegram isimli anlık mesajlaşma uygulamasının Rus asıllı kurucusu Pavel Durov'du. Sessizliğini bozan Durov, bombayı patlattı.

Pavel Durov, Rus asıllı olsa da ülkeyi yıllar önce terk etti. Üstelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de arası iyi değil. Telegram üzerinden konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Durov, iki ülke arasındaki savaşın neden hem kendisi hem de Telegram için çok önemli olduğunu açıklarken, geçmişte yaşanan olaylara da değindi. Rusya'nın Facebook'u olarak bilinen VK'nın da kurucusu olan Pavel Durov, geçmişte neler yaşandığını da anlatarak kelimenin tam anlamı ile Rusya'yı ifşa etti.

İşte Pavel Durov'un Telegram üzerinden yayınladığı o mesaj

"Gönderilerimi takip ediyorsanız bilirsiniz ki annem tarafından Kiev'den ailemin izini sürüyorum. Kızlık soyadı Ukraynalı (Ivanenko) ve halen Ukrayna'da yaşayan birçok akrabamız var. Bu trajik çatışmanın hem benim hem de Telegram için kişisel olmasının nedeni budur.

Bazı insanlar, bir zamanlar Rusya'da yaşadığım için Telegram'ın Ukraynalılar için daha az güvenli olup olmadığını merak ediyor. Bu insanlara Rusya'daki kariyerimin nasıl bittiğini anlatayım.

9 yıl önce Rusya ve Ukrayna'nın en büyük sosyal ağı olan VK'nın CEO'suydum. 2013 yılında, Rus güvenlik kurumu FSB, Rusya yanlısı bir Devlet Başkanını (Vladimir Putin) protesto eden Ukraynalı VK (VKontakte) kullanıcılarının özel verilerini onlara vermemi istedi. Bu talepleri karşılamayı reddettim çünkü bu, Ukraynalı kullanıcılarımıza ihanet etmek anlamına gelebilirdi. Daha sonra kurduğum şirketten kovuldum (VK) ve Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldım. FSB'den gelen talep yazısını ve ticari yanıtımı gösteren Nisan 2014 tarihli VK yazımı okuduğumda gururla gülümsüyorum. Şirketimi ve evimi kaybettim ama bugün olsa yine tereddüt etmeden aynı şeyi yapardım.

Bu talepleri reddederken, kişisel olarak risk benim için yüksekti. Hâlâ Rusya'da yaşıyordum ve ekibim ve eski şirketim de o ülkedeydi. O zamandan beri uzun yıllar geçti. Birçok şey değişti: Artık Rusya'da yaşamıyorum, artık orada herhangi bir şirketim veya çalışanım yok. Ancak bir şey aynı kalıyor - ne olursa olsun kullanıcılarımızı destekliyorum. Mahremiyet hakları kutsaldır. Şimdi her zamankinden daha fazla."