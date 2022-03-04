Microsoft, Rusya'daki Ürünlerin Satışını Durdurdu

Microsoft, Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında Rusya için yaptırım kararını duyurdu. Buna göre Microsoft, Rusya'daki tüm yeni satışlarını askıya aldı. Ayrıca Ukrayna'nın siber güvenliği için destek veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine tüm dünyadan yaptırımlar gelmeye devam ediyor. İlk başta ülkelerin yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya, ülkeler dışında sektörde adından söz ettiren büyük firmaların yaptırımlarıyla da karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yapan Microsoft, diğer firmalar gibi yaptırım açıklamasa da Ukrayna'nın yanında olduğunu dile getirmişti.

Bugün Microsoft tarafından yeni bir blog paylaşıldı. Microsoft'ta başkan olan Brad Smith imzalı blog yazısında Microsoft'un Rusya'ya karşı hangi yaptırımları yaptığı açıklandı. Smith'in yaptığı açıklamaya göre Microsoft, Rusya'daki ürün ve hizmetlerinin tüm yeni satışlarını askıya aldı.

Microsoft, hükümetlerle birlikte hareket ediyor

Bu yaptırıma ek olarak ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hükümetleriyle yakın koordinasyon içinde olduklarını söyleyen Smith, hükümetlerin yaptırım kararına göre Rusya'daki işlerini durdurduklarını belirtti.

Microsoft, Ukrayna'nın siber güvenliğine destek veriyor

Microsoft tarafından yapılan açıklamada Microsoft'un Ukrayna'ya verdiği en önemli desteğin siber güvenlik alanında olduğu belirtildi. Ukrayna'ya Rusya'dan gelen siber saldırılara karşı yardımcı olduklarını belirten Smith, Rus saldırılarına karşı siber savunmada Ukrayna'ya yardımcı olmak için proaktif bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Savaş başladığından beri Ukrayna hükümeti, BT ve finans sektör kuruluşlarına karşı yapılan 20'den fazla Rus siber saldırısına karşı hareket ettiklerini söyleyen Smith, devletler dışında bazı sivil sitelere karşı yapılan saldırılara karşı da hareket ettiklerini ve bu saldırıların Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair endişelerini kamuoyuna bildirdiklerini açıkladı.

Microsoft, Ukrayna'daki insanlara yardım edecek

Smith'in yaptığı açıklamalara göre Microsoft, Ukrayna'daki savaş sonucu mağdur olan insanlara yardım etmek için kaynaklarını seferber etmeye devam ettiklerini açıkladı. BM kuruluşları ve ICRC (Uluslararası Kızılhaç Komitesi) ile yakın temas halinde olduklarını söyleyen Smith, gerektiğinde bu grupları da siber saldırılara karşı koruduklarını belirtti.

Smith, açıklamasının sonlarında Ukrayna'daki Microsoft çalışanlarının güvenliği için uğraştıklarını belirti. Hayatları için kaçmak zorunda kalanlar da dahil olmak üzere tüm Microsoft çalışanları ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Smith, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyduklarını ve halkın korunması çağrısına karşı Ukrayna'nın yanında olduklarını dile getirdi.