TubbyCoin adında kendi kripto para birimlerini piyasaya süreceklerini duyuran Teletabiler'in bu sürpriz duyurusu, 1 Nisan şakası çıktı. Teletabiler, TubbyCoin almak isteyenleri, bir bağış kampanyasına davet etti.

Dün, 1 Nisan’dı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı yaratıcı şakalar sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı. Bunlardan biri de, ikonik çocuk programı Teletabiler (Teletubbies) oldu. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Teletubbies, TubbyCoin adlı kendi kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.

Elbette ki bu duyuru, dün gerçekleşen pek çok “sürpriz” açıklama gibi bir 1 Nisan şakasından ibaretti. Yine de Teletubbies markasının ve TV programının sahibi olan Kanadalı medya şirketi WildBrian’ın marka sorumlusu olan Michael Riley, söz konusu şakayla ilgili olarak yayınladığı basın bülteninde konunun basit bir şakadan fazlası olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre TubbyCoin bir 1 Nisan şakası olsa da WildBrian, bir “TubbyCoin” almak isteyenleri boş çevirmiyor. Kids Help Phone adlı Kanada’daki çocuklara ve gençlere danışmanlık desteği veren bir hayır kurumuna iletilmek üzere bir bağış kampanyası başlatan şirket, piyasaya gerçek bir kripto para sürmese de insanları bağış yapmaya teşvik ediyor.

Markalar, zekice tasarladıkları 1 Nisan şakaları ile sosyal medyanın dikkatini kolaylıkla çekebiliyorlar. WildBrian, “Teletubbies’in kripto para birimi” olarak duyurduğu TubbyCoin ile tam olarak bunu yaptıktan sonra bir bağış kampanyası başlatarak bu “dikkat çekme” konusunu faydalı bir sonuca dönüştürmüş durumda.