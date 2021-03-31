Çocukluğumuzu geçirdiğimiz Teletabiler'in resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, Teletabiler'in kripto para dünyasına atılabileceğini gösteriyor. Yapılan paylaşımda #Bitcoin hashtagini kullanan Telettubies hesabı, bu hafta içerisinde büyük bir gelişmeyle karşımıza çıkacağını da öne sürdü.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Poo! Eğer buraya kadar yazıyı melodik bir şekilde okuduysanız, sizin de çocukluğunuzun bir kısmı Teletabilerle geçmiş denebilir. Birleşik Krallık üretimi bir çocuk dizisi olan ve dünya genelinde ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede geniş izleyici kitlesine sahip olan çizgi film Teletabiler'in 1997 yılından 2001 yılına kadar tamı tamına 365 bölümü yayınlandı.

2014'te de 120 adet yeni bölümü yayınlandıktan sonra yayın hayatı sonlanan Teletabiler bir anda ortadan kayboldu. Şimdi ise Teletabiler'in bambaşka bir platformda bambaşka bir şekilde karşımıza çıkabileceği öne sürüldü. Teletabiler'in resmi twitter hesabı TeletubbiesHQ tarafından yapılan bir paylaşım, herkesi meraklandırdı.

Teletabiler kripto para dünyasına mı giriyor?

Tweeti göremiyorsanız buraya tıklayın

Teletabiler'in açılış kısmından bildiğimiz "Eh-Oh..." ile başlayan tweet, zamanın tüm Teletabi izleyicilerini ve aynı zamanda kripto dünyasını aynı noktada buluşturdu. Yapılan paylaşımda, "Teletabiler bizden ne saklıyor olabilir? Bu hafta gelecek BÜYÜK bir şey için takipte kalın" yazısı yer aldı ancak heyecanlandıran asıl şey bu değil.

Paylaşımın sonunda #Bitcoin hashtagi yer alması, Teletabiler'in neyin peşinde olduğunu anlatır nitelikte. Son zamanlarda bir sürü yeni kripto para gördüğümüz sektörde bir de Teletabiler'i göreceğiz gibi duruyor. Tabii bunun bir 1 Nisan şakası olma olasılığı da var, bunu da unutmamak lazım. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz.