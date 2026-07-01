Toyota’nın Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid ve Land Cruiser Prado yer alıyor. Corolla’daki 1.790.000 TL’lik kampanyalı başlangıç fiyatı öne çıkıyor.

Toyota, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede sedan, hatchback, kompakt SUV, hibrit ve üst segment SUV seçenekleri birlikte yer alıyor. Corolla ailesindeki kampanyalı fiyatlar bu ay da listenin dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

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Bu içerikte Toyota’nın Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda markanın güncel tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.

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Toyota fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Corolla 2.284.000 TL 1.790.000 TL Corolla Hybrid 2.808.000 TL 2.530.000 TL Corolla Cross Hybrid 3.320.000 TL 2.820.000 TL Toyota C-HR Hybrid 2.566.000 TL 2.250.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.781.000 TL 2.180.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.704.000 TL 2.317.000 TL Yaris Hybrid 2.245.000 TL 1.995.000 TL Land Cruiser Prado 17.500.000 TL 13.100.000 TL

Corolla fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzinli Vision Plus Multidrive S*** 2.284.000 TL 1.790.000 TL 1.5 Benzinli Dream Multidrive S 2.609.000 TL 2.040.000 TL 1.5 Benzinli Dream X-Pack Multidrive S 2.753.000 TL 2.160.000 TL 1.5 Benzinli Flame X-Pack Multidrive S 2.963.000 TL 2.215.000 TL 1.5 Benzinli Passion X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.370.000 TL

Toyota Corolla, sedan gövde yapısı ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden konumuyla markanın en bilinen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Multidrive S şanzımanlı benzinli versiyonlarla listelenen model, günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve konfor beklentileri için dengeli bir seçenek sunuyor.

Corolla opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar %90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 19.550 TL İlgili versiyonlar

Corolla Hybrid fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.888.000 TL 2.530.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.119.000 TL 2.717.000 TL

Corolla Hybrid, sedan gövde yapısını hibrit motor teknolojisiyle birleştiren seçeneklerden biri olarak listede yer alıyor. e-CVT şanzımanlı yapısı ve farklı donanım seviyeleriyle özellikle şehir içi kullanımda verimlilik arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 17.500 TL İlgili versiyonlar %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar

Corolla Cross Hybrid fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.320.000 TL 2.820.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.556.000 TL 3.024.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.120.500 TL 3.504.000 TL

Corolla Cross Hybrid, Corolla ailesinin SUV karakterli temsilcisi olarak yüksek sürüş pozisyonu ve geniş kullanım alanı arayanlara hitap ediyor. Hibrit motor yapısıyla verimlilik beklentisini öne çıkaran model, aile kullanımı ve günlük ulaşım ihtiyaçları için çok yönlü bir alternatif oluşturuyor.

Corolla Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 26.000 TL İlgili versiyonlar

Toyota C-HR Hybrid fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT*** 2.566.000 TL 2.250.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.959.000 TL 2.566.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 3.249.000 TL 2.980.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.399.000 TL 3.085.000 TL

Toyota C-HR Hybrid, tasarım odaklı yapısı ve kompakt SUV formuyla markanın daha karakterli modellerinden biri olarak konumlanıyor. Hibrit motor seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara seslenen model, farklı donanım seçenekleriyle listede yer alıyor.

Toyota C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL İlgili versiyonlar

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.781.000 TL 2.180.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.924.000 TL 2.550.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.924.000 TL 2.550.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid, kompakt gövde yapısını hibrit motorla birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Daha dinamik tasarım çizgileri ve şehir içi kullanım kolaylığı arayan kullanıcılar için hazırlanan araç, Temmuz 2026 listesinde üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.

Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL İlgili versiyonlar

Yaris Cross Hybrid fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid 130 HP Dream 130 HP e-CVT 2.704.000 TL 2.317.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.208.000 TL 2.740.000 TL

Yaris Cross Hybrid, Yaris ailesinin SUV karakterli seçeneği olarak kompakt ölçülerle yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiriyor. Hibrit motorlu yapısıyla şehir içi kullanımda pratiklik ve verimlilik beklentisine yanıt veren model, Temmuz ayında kampanyalı fiyatlarıyla listede yer alıyor.

Yaris Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 24.000 TL İlgili versiyonlar %90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 25.350 TL İlgili versiyonlar

Yaris Hybrid fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.245.000 TL 1.995.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT** 2.640.000 TL 2.365.000 TL

Yaris Hybrid, kompakt boyutları ve hibrit motor yapısıyla özellikle şehir içi kullanım odağında konumlanıyor. İki farklı donanım seçeneğiyle listelenen model, pratik ölçüler, otomatik şanzıman kullanımı ve kampanyalı fiyatlarıyla günlük ulaşım ihtiyacına yönelik bir seçenek oluşturuyor.

Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL İlgili versiyonlar

Land Cruiser Prado fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.8 L D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T 17.500.000 TL 13.100.000 TL

Land Cruiser Prado, Toyota’nın üst segment SUV seçenekleri arasında yer alan ve güçlü karakteriyle öne çıkan bir model. Temmuz 2026 listesinde 2025 model yılıyla görünen araçta standart kampanyalı fiyatın yanında tüzel müşterilere özel 12.339.000 TL’lik ayrı bir fiyat da paylaşılıyor.

Land Cruiser Prado opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Toyota Türkiye