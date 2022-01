Sonsuz koşu yaptığınız oyunlar bir süre oldukça popülerdi. Temple Run ile başlayan bu furya uzun bir süre çığ gibi büyüyerek devam etti. Tabii ki bu popülerliği kullanmak için birçok oyun firması da benzer türde oyunlar yapmaya başladı. Biz de Temple Run benzeri oyunları bir liste haline getirmeye karar verdik.

Günümüzde eski popülerliğine sahip olmasa da 'Sonsuz koşucu' oyun türü hala hatırı sayılır bir popülerliğe sahip. Birçok oyun firması kendince farklı özellikle veya yenilikler ekleyerek sonsuz koşu türünde kendi oyunlarını öne çıkarmaya çalıştılar.

Aralarında başarılı olanlar da oldu başarısız olanlarda. Fakat genel olarak bir çoğu belli bir kitleye hitap etmeyi başardı. Çünkü ne kadar farklı oyunlar olsa da temelde mekanikler aynı veya benzer olduğu için aralarında müthiş bir fark yoktu.

Temple Run 2 benzeri oyunlar:

Super Mario Run

Crash Bandicoot: On The Run

Subway Surfers

Alto’s Adventure

Into the Dead 2

Crossy Road

Sonic Dash 2: Sonic Boom

Minion Rush

Birçok Mario elementlerine sahip oyun: Super Mario Run

Geliştirici : Nintendo

: Nintendo Play Store Puanı : 3,8/5

: 3,8/5 App Store Puanı: 3,8/5

Super Mario Run, Super Mario temasını ele alan ve seriden ögeler barındıran bir sonsuz koşucu oyunudur. Klasik Mario evreninden bildiğimiz güçlendirmeler vb. materyalleri toplayarak platform tarzı bir dünyada koşabilirsiniz.

Eski kült karakterin günümüz uyarlaması: Crash Bandicoot: On The Run

Geliştirici : King

: King Play Store Puanı : 4,3/5

: 4,3/5 App Store Puanı: 4,7/5

Eski kült oyun serisi Crash Bandicoot’un Franchise’ı olarak mobil platformlara sunulan Crash Bandicoot: On The Run, oldukça eğlenceli bir sonsuz koşucu oyunu. Super Mario Run’ın sahip olduğu side-scroller mekaniğinin aksine Crash Bandicoot klasik olarak bildiğimiz sola veya sağa kaydırma mekanikleriyle karşımıza çıkıyor.

Çıktığı zamana bomba gibi düşen oyun: Subway Surfers

Geliştirici : SYBO Games

: SYBO Games Play Store Puanı : 4,5/5

: 4,5/5 App Store Puanı: 4,4/5

Subway Surfers, çıktığı zamanlarda sonsuz koşucu oyun türünde bomba gibi bir etki bırakmıştı. Sahip olduğu sanat sitili oldukça kendine hastı ve oynanışı eğlenceliydi ve bu sayede birçok oyuncunun ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Rahatlatıcı bir macera: Alto’s Adventure

Geliştirici : Team Alto, Snowman

: Team Alto, Snowman Play Store Puanı : 4,4/5

: 4,4/5 App Store Puanı: 4,7/5

Alto’s Adventure, atmosfer açısından oldukça kendine has bir oyun. Genel anlamda sonsuz koşucu oyunları heyecanı ve eğlenceyi baz alsa da Alto’s Adventure adeta oynarken rahatlamanıza olanak sağlıyor.

Sonsuz koşucu türüne farklı bir bakış açısı: Into The Dead 2

Geliştirici : Prodigy Design Limited

: Prodigy Design Limited Play Store Puanı : 4,6/5

: 4,6/5 App Store Puanı: 4,7/5

Into The Dead serisi zombi hayatta kalma türünü sonsuz koşucu ile birleştiren oldukça kendine has bir oyun. Normal sonsuz koşucu oyun türlerinin aksine oldukça insanı geren bir atmosferde zombilere çarpmadan ulaşabileceğiniz en uzak noktaya ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Bir tavuğun macerası: Crossy Road

Geliştirici : Hipster Whale

: Hipster Whale Play Store Puanı : 4,5/5

: 4,5/5 App Store Puanı: 4,7/5

Crossy Road, kesinlikle en eğlenceli sonsuz koşucu oyunlarından bir tanesi olabilir. Bir tavuk hiçbir arabaya çarpmadan veya kütüklerin üzerinden zıplayıp suya düşmeden ne kadar uzağa gidebilir ?

Mavi kirpimizin sonsuz koşusu: Sonic Dash 2: Sonic Boom

Geliştirici : Hardlight

: Hardlight Play Store Puanı : 4,3/5

: 4,3/5 App Store Puanı: 4,1/5

Sonic Dash 2: Sonic Boom, ilk oyunun elde ettiği başarıdan sonra, daha karmaşık ve eğlenceli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sonic’in yapabildiği birçok şeyi yapmamıza olanak sağlayan Sonic Dash 2: Sonic Boom, kendi türünün en renkli oyunlarından biri.

Popüler filmin oyun uyarlaması: Minion Rush

Geliştirici : Gameloft

: Gameloft Play Store Puanı : 4,4/5

: 4,4/5 App Store Puanı: 4,5/5

Minion Rush, popüler film Minions’ın ikonik karakterlerini ve temasını konu alan bir sonsuz koşucu oyunu. Renkli oynanış stilinin yanı sıra klasik bir sonsuz koşucu türünde olan herşeyi ve daha fazlasını sunması ile kolayca popüler bir oyun haline geldi.