Günümüzde eski popülerliğine sahip olmasa da 'Sonsuz koşucu' oyun türü hala hatırı sayılır bir popülerliğe sahip. Birçok oyun firması kendince farklı özellikle veya yenilikler ekleyerek sonsuz koşu türünde kendi oyunlarını öne çıkarmaya çalıştılar.
Aralarında başarılı olanlar da oldu başarısız olanlarda. Fakat genel olarak bir çoğu belli bir kitleye hitap etmeyi başardı. Çünkü ne kadar farklı oyunlar olsa da temelde mekanikler aynı veya benzer olduğu için aralarında müthiş bir fark yoktu.
Temple Run 2 benzeri oyunlar:
- Super Mario Run
- Crash Bandicoot: On The Run
- Subway Surfers
- Alto’s Adventure
- Into the Dead 2
- Crossy Road
- Sonic Dash 2: Sonic Boom
- Minion Rush
Birçok Mario elementlerine sahip oyun: Super Mario Run
- Geliştirici: Nintendo
- Play Store Puanı: 3,8/5
- App Store Puanı: 3,8/5
Super Mario Run, Super Mario temasını ele alan ve seriden ögeler barındıran bir sonsuz koşucu oyunudur. Klasik Mario evreninden bildiğimiz güçlendirmeler vb. materyalleri toplayarak platform tarzı bir dünyada koşabilirsiniz.
Eski kült karakterin günümüz uyarlaması: Crash Bandicoot: On The Run
- Geliştirici: King
- Play Store Puanı: 4,3/5
- App Store Puanı: 4,7/5
Eski kült oyun serisi Crash Bandicoot’un Franchise’ı olarak mobil platformlara sunulan Crash Bandicoot: On The Run, oldukça eğlenceli bir sonsuz koşucu oyunu. Super Mario Run’ın sahip olduğu side-scroller mekaniğinin aksine Crash Bandicoot klasik olarak bildiğimiz sola veya sağa kaydırma mekanikleriyle karşımıza çıkıyor.
Çıktığı zamana bomba gibi düşen oyun: Subway Surfers
- Geliştirici: SYBO Games
- Play Store Puanı: 4,5/5
- App Store Puanı: 4,4/5
Subway Surfers, çıktığı zamanlarda sonsuz koşucu oyun türünde bomba gibi bir etki bırakmıştı. Sahip olduğu sanat sitili oldukça kendine hastı ve oynanışı eğlenceliydi ve bu sayede birçok oyuncunun ilgisini çekmeyi başarmıştı.
Rahatlatıcı bir macera: Alto’s Adventure
- Geliştirici: Team Alto, Snowman
- Play Store Puanı: 4,4/5
- App Store Puanı: 4,7/5
Alto’s Adventure, atmosfer açısından oldukça kendine has bir oyun. Genel anlamda sonsuz koşucu oyunları heyecanı ve eğlenceyi baz alsa da Alto’s Adventure adeta oynarken rahatlamanıza olanak sağlıyor.
Sonsuz koşucu türüne farklı bir bakış açısı: Into The Dead 2
- Geliştirici: Prodigy Design Limited
- Play Store Puanı: 4,6/5
- App Store Puanı: 4,7/5
Into The Dead serisi zombi hayatta kalma türünü sonsuz koşucu ile birleştiren oldukça kendine has bir oyun. Normal sonsuz koşucu oyun türlerinin aksine oldukça insanı geren bir atmosferde zombilere çarpmadan ulaşabileceğiniz en uzak noktaya ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Bir tavuğun macerası: Crossy Road
- Geliştirici: Hipster Whale
- Play Store Puanı: 4,5/5
- App Store Puanı: 4,7/5
Crossy Road, kesinlikle en eğlenceli sonsuz koşucu oyunlarından bir tanesi olabilir. Bir tavuk hiçbir arabaya çarpmadan veya kütüklerin üzerinden zıplayıp suya düşmeden ne kadar uzağa gidebilir ?
Mavi kirpimizin sonsuz koşusu: Sonic Dash 2: Sonic Boom
- Geliştirici: Hardlight
- Play Store Puanı: 4,3/5
- App Store Puanı: 4,1/5
Sonic Dash 2: Sonic Boom, ilk oyunun elde ettiği başarıdan sonra, daha karmaşık ve eğlenceli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sonic’in yapabildiği birçok şeyi yapmamıza olanak sağlayan Sonic Dash 2: Sonic Boom, kendi türünün en renkli oyunlarından biri.
Popüler filmin oyun uyarlaması: Minion Rush
- Geliştirici: Gameloft
- Play Store Puanı: 4,4/5
- App Store Puanı: 4,5/5
Minion Rush, popüler film Minions’ın ikonik karakterlerini ve temasını konu alan bir sonsuz koşucu oyunu. Renkli oynanış stilinin yanı sıra klasik bir sonsuz koşucu türünde olan herşeyi ve daha fazlasını sunması ile kolayca popüler bir oyun haline geldi.