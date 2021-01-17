Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında henüz ülkemizde birer temsilci atamamış olan Facebook, Twitter ve Instagram gibi şirketlere eğer temsilci atamazlarsa önümüzdeki salı günü itibarıyla reklam yasağı uygulanacak.

Geçtiğimiz temmuz ayında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye'de birer temsilci belirleyip bildirmeleri gerekiyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre sona erse de henüz temsilci atamamış şirketler bulunuyor.

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren yasa kapsamında bugüne kadar Rusya'dan VKontakte’nin (VK) yanı sıra YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken; Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketlerden bu konuda bir adım atılmış değil.

Bu zamana kadar 40 milyon lira ceza kesildi:

Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere ilk etapta 10 milyon lira, ikinci adımda 30 milyon lira olmak üzere toplamda 40 milyon lira idari para cezası kesildi ve cezalar şirketlerin yurt dışındaki adreslerine tebliğ edildi.

Yasa çerçevesinde idari para cezası uygulaması aşaması sona ererken, sıra reklam yasağına geldi. Bu kapsamda hâlâ temsilci atamamış olan şirketlere, 19 Ocak Salı günü itibarıyla reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğunun bildirileceği belirtildi.

Önümüzdeki salı gününden itibaren reklam yasağı uygulanacak:

Düzenlemeye göre, şu ana kadar Türkiye'de temsilci atamamış olan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope ve Pinterest, önümüzdeki salı gününe kadar bu konuda bir adım atmazsa bundan sonra Türkiye'de reklam alamayacak. Reklam yasağı kararının uygulanmasıyla birlikte Türkiye’de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, bahsi geçen sosyal ağ sağlayıcılarına reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağının ardından hâlâ temsilci atamayı kabul etmeyen şirketler için bir sonraki yaptırım, reklam yasağından itibaren geçerli olmak üzere 3 ay sonra internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması olacak. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yine gerekli şartlar sağlanmazsa BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının bant genişliğinin bu kez %90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Eğer sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse o güne kadar kesilen cezaların %75'i affedilecek.