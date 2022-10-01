Çin'in oyun devi Tencent, satın alma ve birleşme stratejisini sil baştan değiştirmeye karar verdi. Bundan sonra firmanın ana hedefi, Avrupa başta olmak üzere Çin dışındaki oyun firmalarını satın almak veya bu firmalarla ortaklıklar kurmak olacak.

Oyun piyasasının en büyük aktörlerinden biri, Çin menşeli Tencent firmasıdır. Her ne kadar firma PUBG'nin yapımcısı olarak bilinse de aslında bundan çok daha fazlası ve sektörün de en önemli yatırımcıları arasında yer alıyor. Öte yandan firmanın satın alma stratejileri genellikle Çin pazarından oluyordu.

Çin'de biraz öne çıkmaya başlayan neredeyse her firmayı satın alan ya da bu firmalara ortak olan Tencent, gelen haberlere göre Çin pazarının doyuma ulaşmaya başlaması ve büyümesinin yavaşlamasıyla gözünü başka ülkelerdeki firmalar çevirmiş durumda.

Tencent daha agresif bir stratejiye geçiyor

Bugüne kadar Çin dışında yaptığı yatırımlarda da genel olarak finansal yatırımcı durumunda olan ve genel olarak pasif kalmayı tercih eden firma, artık daha agresif bir stratejiye geçecek. Bunun ilk adımı olarak da Avrupa'daki oyun firmaları satın alınacak.

Kazanç anlamında dünyanın en büyük firması olan Tencent, büyümesini devam ettirebilmek için küresel pazarlara odaklanıyor. Çin pazarı yarı kapalı ve ülkeye özel çok sayıda oyun, ülkedeki oyuncu profiline odaklı çok sayıda yapım bulunsa da, bu yapımlar firmanın Çin dışında elini yeterince güçlendirmiyor. Çinli firma, dış pazarlarda elini güçlendirmek için önemli oyunları portfolyosuna katmaya ihtiyaç duyuyor.

Çin Hükümeti de daha önce Tencent'in güncellemelerini inceleyeceğini açıklamıştı. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşından sonra da Çinli firmalar, her iki tarafın da yaptırımlarından kaçınabilmek adına ülke dışında ortaklıklar kurma yoluna gitmişti. Tencent de bu yolu izleyecek gibi gözüküyor.