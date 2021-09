Birçoğunuz belki de daha önce Çin merkezli bir şirket olan Tencent'in ismini daha önce duymamış olabilirsiniz; ancak gerçek bir oyun severseniz Tencent'e ait oyunlardan haberdar olmamanız imkansız. Bu yazımızda, Tencent'in bünyesinde bulunan en popüler 10 oyunu sizler için derledik.

Dünyanın en büyük video oyunu satıcısı olma unvanının sahibi Tencent, aynı zamanda dünyanın finansal açıdan en değerli şirketlerinden de birisi. Aslında Tencent, bir şirket olarak İnternet hizmetleriyle ilgili pek çok farklı işletmeye yatırım yapmakta; ancak bu yatırımlar arasında en çok kazanç sağladığı, hiç şüphesiz ki video oyunları.

Gelin bu devasa şirketin bünyesinde bulundurduğu ve birçoğumuzun aşina olduğu oyunlar neymiş beraber bakalım.

Tencent’e ait en popüler 10 oyun

League of Legends

Fortnite

PlayerUnknown’s Battleground

PUBG Mobile

ArcheAge

Ring of Elysium

Crossfire

Alliance of Valiant Arms

Honor of Kings

Arena of Valor

E-spor denildiğinde ilk akla gelenlerden: League of Legends

Tür: Rol yapma, Strateji, Aksiyon, Real-Time, MOBA

Geliştirici: Riot Games

Çıkış tarihi: 2009

Metacritic: 78

Amerika merkezli Riot Games tarafından 2009 yılında piyasaya sürülen dünyaca ünlü League of Legends; toplam 10 oyuncudan oluşan iki takımın karşı karşıya savaştığı bir MOBA oyunu. Basitçe anlatmak gerekirse League of Legends’te oyuncuların amacı, oyun haritasındaki bölgelerini koruyup savunmak.

Riot Games’in 2011 yılında resmi olarak Tencent’in bünyesine girmesiyle League of Legends da Tencent’in bir parçası olmuş oldu. Her yıl düzenlenen e-Spor şampiyonalarında en çok izlenen oyunlardan birisi-hatta çoğu zaman en çok izleneni- olduğunu düşündüğümüzde, League of Legends’in şu anda dünyanın en büyük e-Sporlarının başında geldiğini söylesek pek de abartmış olmayız.

Bir dönemi kasıp kavuran: Fortnite

Tür: Aksiyon, Nişancı, Üçüncü şahıs, Taktiksel

Geliştirici: Epic Games

Çıkış tarihi: 2017

Metacritic: 83

Tencent’in hisselerinin %40’ına sahip olduğu Epic Games tarafından 2017 yılında geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüş olan Fortnite; kısa sürede popülerleşerek uluslararası bir ün kazandı.

Çıktığı günden bu yana oyuncuların vazgeçilmez favorilerinden birisi haline gelmiş olan Fortnite, günümüzde en çok izlenen ve oynanan e-Sporlardan da birisi.

Döneminin rekorlara doymayan oyunu: PlayerUnknown’s Battleground

Tür: Aksiyon, Nişancı, Birinci şahıs, Taktiksel

Geliştirici: Bluehole, Inc.

Çıkış tarihi: 2017

Metacritic: 86

Tencent’e oldukça büyük bir kazanç sağlamış olan bir diğer çok oyunculu oyun ise hiç şüphesiz hepimizin adını duymuş olduğu PlayerUnknown’s Battleground ya da daha bilindik adıyla PUBG. Güney Kore merkezli bir şirket olan Bluehole’un Battle Royale filminden esinlenip geliştirdiği ve beta programını 2017 yılının Mart ayında piyasaya sürmüş olduğu PUBG, o zamandan bu yana hızını hiç kesmeden popülerlik kazanmaya devam etti.

Aynı yılın Ağustos ayında Bluehole bir miktar yatırım yaptığını duyuran Tencent; PUBG’nin tam sürümünün yayınlanmasıyla Bluehole’un %11,5’inin ve dolayısıyla PUBG’nin de sahibi olmuş oldu.

Mobil oyun dünyasına sınıf atlatan: PUBG Mobile

Tür: Aksiyon, Nişancı, Birinci şahıs, Taktiksel

Geliştirici: Tencent

Çıkış tarihi: 2018

Metacritic: 82

PUBG’nin tam sürümünün yayınlanmasından 1 yıl sonra Tencent Games ve PUBG Corporation, oyunun PUBG Mobile: Exhilarating Battlefield ve Army Attack isimli iki versiyonu daha duyurdu. Bu iki oyundan ilki; bugün dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı mobil versiyon oldu.

Geçtiğimiz yıl, bütün dünyanın COVID-19 pandemisi nedeniyle karantina altına girmesiyle PUBG Mobile, Tencent oyun listesinin zirvesine yükseldi ve yaklaşık 2,6 milyar dolarlık gelirle 2020'nin en yüksek hasılat yapan oyunu oldu. Ancak PUBG Mobile, oyuncularının yarısının yaşadığı Hindistan'da bir yasakla karşı karşıya kaldıktan sonra hatırı sayılır bir kayıp yaşadı.

MMORPG dünyasının yıldızlarından: ArcheAge

Tür: Rol yapma, Fantezi

Geliştirici: Trion Worlds

Çıkış tarihi: 2014

Metacritic: 80

Koreli bir şirket olan XL Games tarafından geliştirilen devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu ArcheAge; ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürüldü.

Tencent; Sandbox ve tema parkı oyunlarının bir kombinasyonu şeklinde yorumlanan ArcheAge’in 2015 yılından beri Çin’deki özel yayıncısı.

Her sezon hikayesiyle öne çıkan: Ring of Elysium

Tür: Aksiyon, Nişancı, Üçüncü şahıs, Taktiksel

Geliştirici: Tencent

Çıkış tarihi: 2018

Metacritic: -

Tencent tarafından geliştirilen ve yayınlanan çok oyunculu bir çevrimiçi battle royale oyunu olan Ring of Elysium; her oyun sezonunun ve eklenen karakterlerin arka plan hikayesine sahip olduğu ve oyun planındaki olayları devam ettirdiği tipik bir anlatı stilini takip ediyor.

Tabii Tencent’in bünyesinde bulundurduğu devasa oyunlara kıyasla Ring of Elysium’um biraz sönük kaldığını söylemek pek de yanlış olmaz.

FPS arayanlara: CrossFire

Tür: Aksiyon, Nişancı, Birinci şahıs

Geliştirici: Smilegate

Çıkış tarihi:

Metacritic: -

Tencent’in sahibi olduğu oyunlar arasındaki bir diğer başarılı isim olan çevrimiçi taktik 1. şahıs nişancı (FPS) oyunu Crossfire; ilk olarak 2007 yılında Güney Koreli şirket Smilegate Entertainment tarafından dünyaya tanıtıldı.

Tencent’in Çin’de yayınlama hakkını 2008 yılında elde ettiği Crossfire; 2018 yılına kadar on yıl içerisinde elde ettiği 12 milyar dolarlık gelirle tüm zamanların en yüksek hasılat yapan oyunlarından birisi oldu.

Çin'de popüler MMOFPS: Alliance of Valiant Arms

Tür: Aksiyon, Birinci şahıs, Nişancı

Geliştirici: Red Duck

Çıkış tarihi: 2007

Metacritic: -

FPS oyunlarında uzmanlaşmış Kore merkezli Red Duck firmasının bir ürünü olan MMOFPS oyunu Alliance of Valiant Arms; ilk olarak 2007'de Kore'de piyasaya sürüldü. Bundan iki yıl sonra ise Tencent oyunu Çin’de yayınladı.

Çin'in en popüler MOBA oyunlarından: Honor of Kings

Tür: Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası, Aksiyon, Rol Yapma

Geliştirici: TiMİ Studios Group

Çıkış tarihi: 2015

Metacritic: -

Tencent bünyesindeki TiMİ Studios tarafından geliştirilen Honor of King, 2015 yılında Çin pazarına özel olarak yayınlanmasının ardından kısa bir sürede Çin’in en popüler MOBA oyunlarından birisi haline gelerek Tencent’in listesindeki en bilindik oyunlardan birisi olmaya hak kazandı.

Honor of King'in uluslararası versiyonu: Arena of Valor

Tür: Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası, Aksiyon, Rol Yapma

Geliştirici: Tencent

Çıkış tarihi: 2017

Metacritic: -

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Honor of King’in uluslararası versiyonu olan Arena of Valor; 2016 yılında Android, iOS ve Nintendo Switch platformlarında bütün dünyaya tanıtıldı ve kısa bir sürede 140 milyon dolardan fazla hasılat yaparak dünya genelinde popülerlik kazandı.

Arena of Valor; Tencent’e ait oyunlar arasında Android üzerinden en çok indirilen oyunlardan da birisi.