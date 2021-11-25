Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Tencent'in uygulama ve güncellemeleri yayınlamadan önce incelemeye göndermelerini zorunlu kılmaya başlıyor. Buna gerekçe olaraksa daha önce kullanıcı haklarının ihlal edilmesi gösteriliyor.

Dünyanın en büyük oyun şirketleri sıralamasında en başlarda yer alan Çin merkezli Tencent, bugün Çin hükümetinin yeni bir talebiyle karşılaştı. Çin’in devleti tarafından yönetilen China Central Television’ın (CCTV) açıklamasına göre Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Tencent Holdings’i yeni uygulamaları ve güncellemeleri yayınlamadan önce incelemeye göndermekle sorumlu tutacak.

Çin, Tencent’in oyunlarında veya sosyal medya uygulamalarında herhangi bir uygulama veya güncelleme yayınlamadan önce neden bunları incelemeye alacağına da bir gerekçe gösterdi. Buna göre Tencent’in bazı uygulamalarının, kullanıcıların haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiği tespit edildi.

Tencent açıklama yaptı:

Konuya ilişkin Tencent’ten açıklama gecikmedi. Şirket, açıklamasında “Uygulamalarımızdaki kullanıcı koruma özelliklerini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz ve ayrıca mevzuata uygunluğu sağlamak için ilgili devlet kurumlarıyla iş birliği yapıyoruz. Uygulamalarımız çalışır ve indirilebilir durumda.” ifadelerine yer verdi.

Çinli finans medya kuruluşu Yicai’nin daha önce yayınladığı bir raporda, ilgili bakanlığın 24 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında tüm mobil uygulamaların ve güncellemelerin yayınlanmadan önce yaklaşık yedi günlük bir incelemeden geçmesi gerektiği belirtilmişti. Çinli düzenleyiciler, geçtiğimiz yıl ülkenin teknoloji şirketlerini tekelci davranışlarla ve kullanıcı haklarını ihlal etmekle suçlamış, şirketler üzerinde baskı kurmuştu.