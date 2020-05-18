Tencent, System Shock Oyunlarının Sitelerini Satın Aldı

Oyun dünyasında oldukça etkin bir role bürünen Tencent, uzun süredir sessizliğe gömülü olan System Shock serisinde hareketlenme yarattı. Şirket, System Shock’un iki oyununun alan adlarının hakkını satın aldı.

System Shock 3 oyunuyla ilgili yıllardır süren bir sessizlik hâkimdi ancak bu sessizlik bozuldu. İki System Shock oyunun alan adı Çinli Tencent firmasına geçti. Yani oyunun geliştiricisi olan OtherSide Entertainment, en sonunda bir yayıncı buldu diyebiliriz.

PCgamer’da yer alan habere göre SystemShock3.com ve SystemShock4.com alan adlarının sahipliği Tencent firmasına geçti. Kayıt 13 Nisan tarihinde güncellense de site şu an aktif durumda değil ve OtherSide, System Shock 3 haberleri için farklı bir internet sitesini kullanıyor.

System Shock’un yeni yayıncısı Tencent mi?

Stüdyonun yönetmeni Warren Spector, mayıs ayında verdiği röportajda OtherSide’ın tek başına hareket etmek istediğini ancak yine de bir yayıncı ortak aradığını ifade etmişti. Geçtiğimiz eylül ayında oyunun 'alfa öncesi' videosunu yayınlayan stüdyo, o günden bu yana sessizliğini koruyor. Sosyal medyada da uzun süredir sessiz olan şirketin personellerini işten çıkarması olumsuz bir tablo çizilmesine sebep olmuştu.

OtherSide Boston’ın pazarlama ve iş geliştirme başkan yardımcısı yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Tabii o ekip, Austin merkezli System Shock 3 stüdyosundan farklıydı ve başkan yardımcısı da zaten işinden ayrıldı.

Bu iddialar doğruysa Tencent, System Shock 3 oyunun ikinci yayıncısı olacak. İlk şirket olan Starbreeze, devam oyununa yapacağı 12 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle 2017 yılında oyunun yayın haklarını satın almıştı. Starbreeze, 2019 yılında iflastan kurtulmak için gerçekleştirdiği yeniden yapılanmadan kısa bir süre sonra hakları tekrar OtherSide’a sattı. Tabii hâlihazırda yatırım yapan stüdyo da parayı geri ödemek zorunda kaldı.

OtherSide Entertainment, yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra paylaşacak herhangi yeni bir gelişme olmadığı için sessizliğe gömülmüştü ancak oyun dünyasında bir hayli etkin hâle gelen Tencent, bu sessizliğe bir son verebilir.