Tencent'ten Ağzınızı Açık Bırakacak Yapay Zekâ Modeli: Etkileşime Geçilebilen Dünyalar Oluşturabiliyor!

Tencent, HY World 1.5 ismi verilen dünya modelini duyurdu. Bu model, gerçek zamanlı olarak etkileşime girilebilen sanal dünyalar oluşturabiliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ modeleri her geçen gün daha iyi hâle gelerek normalde hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri yapabiliyorlar. Şimdi ise dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Tencent’ten yepyeni bir yapay zekâ modeli geldi. Şirket, HY World 1.5 ismini verdiği modelini resmen tanıttı.

HY World 1.5 modeli, mevcut yöntemleri sınırlayan hız ve bellek arasındaki denge sorununu çözmeyi başaran bir dünya oluşturma modeli. Yani bu yapay zekâ modelini kullanarak interakfit dünyalar ortaya çıkarılabiliyor.

Oyun geliştirme, film yapımı, sanal gerçeklik deneyimleri oluşturmada kullanılacak

Tencent’in yeni modeli, basit metin açıklamaları veya görseller aracılığıyla benzersiz, kullanıcının etkileşime geçebileceği dünyaları hızlıca oluşturabiliyor. Daha da iyisi, oluşturduğunuz bu dünyalarda bir klavye ve mouse veya kumanda aracılığıyla tıpkı bir oyun oynarmış gibi gerçek zamanlı olarak dolaşabiliyor, keşfedebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz.

HY World 1.5’in toplamda 3 temel özelliği var. Birincisi gerçek zamanlı üstün tutarlılıkta 24 FPS video üretimi. İkincisi uzun menzilli** 3 boyut tutarlılığı**. Yani kullanıcıbir alandan ayrılıp geri döndüklerinde model o alanın 3 boyutlu yapısını doğru bir şekilde hatırlayabiliyor ve tutarlılık sağlıyor. Üçüncüsü ise farklı oyun stilleri veya gerçek dünya senaryolarına uygun çeşitli etkileşimler sunabiliyor.

Tencent’in bu harika modeli, buradaki bağlantı üzerinden denemeye açılmış durumda. Modelin modelin oyun geliştirme, film yapımı ve sanal gerçeklik gibi alanlarda kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bu tarz modeller, yapay zekânın gelecekten yalnızca fotoğraf, görsel ile sınırlı kalmayacağını, keşfedilebilen ve etkileşim kurulabilen dev dünyalar yaratmada da kullanılabileceğinin bir başka göstergesi.

