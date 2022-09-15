Eklemleriniz ağrıyor ve bu ağrıdan asla kurtulamıyor musunuz? Kimine göre bilek, kimine göre omuz, kimine göre diz ve daha nice eklemimizde oluşan bu dayanılmayacak türde olan ağrıların sebebi tendinit olabilir mi? Peki ya tendinit nedir? Toplumun her kesiminde olduğu gibi spor yapanların da kronikleşmiş, dillere pelesenk olmuş bir hastalığı tendinit, aslına bakarsanız bunu yaşamak için sadece spor yapmanıza da gerek yok. Hadi gelin tendinit nedir, belirtileri nelerdir birlikte inceleyelim.

Günümüzün popüler hastalıklarından olan tendiniti konuşacağız bugün. Bir süredir ihmal ettiğiniz el ve ayak bileği, diz, omuz ağrılarınızın, hatta vücudunuzun herhangi bir noktasındaki ağrıların asıl sebebini merak etmişsinizdir değil mi? Herkese uğramış ya da uğrayabilecek olan bir rahatsızlık, daha ziyade ‘sporcu’ rahatsızlığı olarak biliniyor.

Tendinit, genelde ağırlık ile ilgilenen sporcularda, atletlerde ortaya çıkıyor. Tıbba göre epey kolay tedavi edilebilecek bir rahatsızlık. Tedavi olarak buz uygulaması, birkaç ağrı kesici hap, istirahat öneriliyor ama eğer önemsemezseniz ve ciddi bir boyuta yükselirse önünü alamayacağınız şeyler doğurabilir, acıtacak, canınızı yakacak tedavilerle uğraşabilirsiniz. Gelin şimdi tendinit nedir, belirtileri ve tedavisi nedir birlikte inceleyelim.

İlk olarak, tendinit nedir?

Tendinit, kası kemiğe bağlayan kalın lifli kordonlar olan tendonun iltihaplanması, tahrişi ya da tıp dilinde inflamasyonudur. Bu durum eklemin dışında ağrı, şişlik ve hassasiyete sebebiyet verir. Tendinit herhangi bir tendonunuzda ortaya çıkabilir fakat çoğunlukla omuzlarınız, dirsekleriniz, bilekleriniz, dizleriniz ve topuğunuzun çevresinde görülür. Tendinit, akut yani kısa süreli veya kronik yani uzun süreli olabilir.

Halk ağzında golfçü dirseği, tenisçi dirseği, beyzbolcu omzu, koşucu dizi, yüzücü omzu olarak da bilinen tendinit, bazen tendinoz hatta tendinopati ile karıştırılabilir. Birbiriyle çok bağlantılı olan bu hastalıkları birbirinden ayıran önemli etkenler vardır. Hastalığın tanısının konmasında eğer iyi bir doktora gitmemişseniz gecikme olabilir. Doğru tanının önemi bu konuda çok büyüktür.

Tendinit daha çok kimlerde görülür?

Yaşlılar

Bahçe ve Peyzaj işlemlerini yapanlar

Kürek çekenler

Ressamlar yani tablo yapanlar

Masörler yani ovma işlemleri

Tenis, Golf, Kayak, Beyzbol, Fitness, Koşu, Zıplama ile ilgilenenler

İşlerini yerine getirirken kötü duruşta olanlar, kendini kötü hareketlere zorlayanlar

Tendinit herkeste görülebilir. Tekrarlayan aktiviteleri yapanlarda çok yaygındır. Bilhassa yaşlılarda yani 50 yaş ve üzerindeki insanlarda daha sık görülür. Tendonlar kişi yaşlandıkça zayıflar, elastikliğini kaybeder ve iltihaplanması hatta yırtılması daha kolay olmaya başlar.

Peki tendinit belirtileri nelerdir?

Ağrı, bilhassa etkilenen uzuv veya eklemi hareket ettirirken yüksek şiddetli bir ağrı yapar.

Hassasiyet, etkilenen uzuv veya eklem soğuk ve sıcağa karşı aşırı derecede hassas olmaya başlar.

Şişlik, etkilenen uzuv veya eklemin dışarıdan baktığımızda şiştiğini görebiliriz. Bu bazen hafif bir şişlik olsa da büyük ölçüde olan şişliklerde görülebilir.

Tendinitin ana semptomlarından başlıca olanı ağrıdır. İlgili bölgeyi hareket ettirdiğinizde tendonun hatta çevresindeki bölgenin şiddetli bir şekilde ağrıdığını hissediyorsanız acilen bir doktora görünmelisiniz. Eğer tendonun olduğu bölgede kalsiyum birikintileri varsa bu ağrıyı aşırı derecede arttıracaktır. Buna da ayrıca dikkat etmelisiniz.

Tendinit nasıl teşhis edilir?

Doktorunuz etkilenen bölgenin fiziksel muayenesini yapmaya başlayacaktır. İlgili bölgenin hassasiyetini, hareket kabiliyetini, şişliğini, ağrısını ölçüp inceleyecektir. Siz de bu sırada son yaşadığınız tıbbi olayları, geçmişteki spor ve fiziksel aktivitelerinizi, önceden teşhis edilmiş olan hastalıklarınızı, reçeteli (hatta belki reçetesiz) ilaçlarınızı, kullandığınız bitkisel ve hayvansal gıda takviyelerini anlatarak doktorunuza yardımcı olmaya çalışın. Doktorunuz gerek duyarsa röntgen, MR taraması, ultrason isteğinde bulunarak tendinitinizin olup olmadığını teşhis edecektir.

Tendinite ne iyi gelir?

Sakin olmak ve derin derin nefes almak

Hastalığı yani sorunu ağırlaştıracak fiziksel faaliyetlerden kaçınmak

Hasar gören bölgeyi dinlendirmek çünkü etkilenen uzuv veya eklemi çok fazla kullandığınız için bu durumdasınız

Hasar gören bölgeye havluya buz sararak dokundurarak buz takviyesi yapmak

Reçetesiz alabileceğiniz iltihap önleyebilecek ilaçlar, antibiyotikler kullanmak

Tüm bunları uyguladıktan sonra bile eğer ağrınız geçmiyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Eğer tendinit erken tedavi edilirse genellikle çabucak düzelir. Bazıları için kronikleşmiş bir hâl alıp uzun vadeli bir sorun haline gelebilir. Eğer tekrarlayan hareketler sebebiyle baş gösterdiyse bu hareketleri yapmamaya özen göstermelisiniz, bu hareketleri değiştirmelisiniz. İnflamasyon tedavi edilmezse ve bu şekilde devam ederse ileri vadede tendon kopması gibi daha şiddetli sorunlara yol açabilir.

Peki tendiniti nasıl önleyebiliriz?

Fiziksel aktiviteye başlamadan önce ısının

Fiziksel aktiviteyi bölümlere ayırarak yoğunluğunu azaltın

Sadece hafta sonları değil, her gün düzenli bir şekilde spor yapın

Egzersizlerinizi yaparken düzgün formlarda uygulamaya çalışın

Ayakkabı, eşofman, bileklik, saat gibi şeyleri rahat bir şekilde takarak kullanın

Tendonlarınızı geliştirerek çevredeki kasları güçlendirin, gerginliği azaltın

Aşırı yoran ve tekrarlayan faaliyetlerinizi bir kenara bırakın

Aynı pozisyonda çok fazla kalmayın, duruşunuzu sık sık değiştirin

Tendinit önlenmesi zor bir hastalık olsa da aşırı eklem kullanımından kaçınmaya çalışın, tekrarlayan hareketleri gerektiren mesleklerden vazgeçin. Her şeye rağmen en doğru bilgiyi doktorlardan ve sağlık kuruluşlarından alabileceğinizi, tendinit tedavisini en iyi sağlıkçıların anlatabileceğini belirtelim.

Bugünkü içeriğimizde tendinitin ne olduğundan, belirtilerinden ve tedavisinden bahsettik. Anlattıklarımızın yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu, en doğru ve size özel bilgiyi doktorunuza başvurarak alabileceğinizi unutmayın.