Başlangıç, Yıldızlararası, Kara Şövalye gibi filmlerin yönetmeni Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’in fragmanı yayınlandı. Zaman yolculuğunu çok farklı bir şekilde ele alan film, beyindeki fosfor sayısında önemli bir düşüş yaşatacak gibi görünüyor.

Christopher Nolan’ın uzun süredir beklenen filmi Tenet için yeni bir fragman yayınlandı. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa 17 Temmuz’da vizyona girecek film, yönetmenin diğer filmlerinde olduğu gibi son derece sağlam bir hikayeye sahip olacak gibi görünüyor. The Dark Knight, Inception, Interstaller, Dunkirk gibi filmlerin arkasındaki isim olan Nolan, bu sefer karşımıza aksiyon yönü yüksek bir filmle çıkıyor.

Fragmandan gördüğümüz kadarıyla filmde zaman yolculuğuna benzer ama aslında zaman yolculuğu olmayan bir durum söz konusu. Fragmanda, bu olayı “tersine çevirme” şeklinde açıklıyorlar ve görünen o ki filmin bazı bölümlerinin geriye doğru oynatılacağını göreceğiz.

Örneğin geriye çarpan araba, ya da ateş etme işlemini tersine gerçekleştiren silah gibi sahnelerin yer aldığı filmde pek çok sahneyi zamanın tersi yönünde işler şekilde göreceğiz. Bunu açıklamak zor, çünkü filmde zamanda geriye gitme gibi bir durum yok gibi gözüküyor. Sanki bulunduğumuz zamanın içerisinde durmaya devam ederken “mermi gibi eşyaların” zamanda geri gittiği bir durumu yaşıyoruz. Mesela, fragmanda geçen bir diyalogda, “Mermiyi sıkmıyorsun, onu yakalıyorsun” şeklinde bir ifade var.

Görünen o ki pek çok Christopher Nolan filminde olduğu gibi Tenet’te de hikâyedeki anlam konusunda daha fazla kafa yoracağız. Bu film, kesinlikle öylesine izlenecek bir film değil. Tüm dikkatimizi filme verip olayları anlamlandırmaya çalışmalıyız.

Fragman Fortnite üzerinden de yayınlandı

Epic Games, bugün Tenet’in fragmanını oyuna kurduğu devasa bir perdeyle yayınladı. İlk yayını saat 3’te olan Tenet’in saat başı olacak şekilde Fortnite üzerinden yayınlanmaya devam edeceğini açıklayalım. Şu an için film ve oyun arasında anlaşma detaylarını bilmiyoruz, ancak belki de çok yakında Fortnite’ta Tenet mekaniklerine sahip silahlar görebiliriz. Ateş ettiğimizde gitmek yerine giden merminin geri gelmesi, son derece garip bir oyun deneyimi olabilirdi açıkçası.