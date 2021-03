Uluslararası TensorFlow etkinliğinin Türkiye ayağı olacak TensorFlow EveryWhere Turkey 2021 için geri sayım başladı. 13-14 Mart'ta gerçekleştirilecek olan etkinlik, YouTube'dan canlı yayınlanacak.

TensorFlow, dünya genelindeki makine öğrenimi toplulukları tarafından yönetilen bir dizi küresel etkinliktir ve Tensorflow Türkiye ile Google Geliştirici Topluluğu’nun (GDG) ortak şekilde düzenleyeceği TensorFlow EveryWhere Turkey 2021 de bu etkinliğin Türkiye ayağını oluşturacak.

2 gün sürecek olan etkinlikte What’s New in TensorFlow 2.4? , Zero to Hero with TensorFlow, Introduction to On-device Machine Learning, Training and deploying machine learning models on edge devices, ML Engineering for Production ML Deployments, Superpowers with TensorFlow.js, Cutting Edge Research in TensorFlow konu başlıkları ele alınacak.

Google Developer Communities’in YouTube kanalında 13-14 Mart tarihlerinde online şekilde gerçekleştirilecek olan TensorFlow EveryWhere Turkey 2021 etkinliği hakkında daha detaylı bilgi almak için tensorflow.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.