Tercih Sonuçlarını Görünce Şok Olmamak İçin 10 Uygulama

Telefonu elinizden düşürmeden sınavlar için küçük idmanlar yapmanız mümkün. KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL, AYT, TYT fark etmez. Sizin için tercih sonuçlarını görünce şok olmamanız için güzel bir uygulama listesi hazırladık.

Hayat sınavlara girmekle, sınavlara çalışmakla geçiyor. Her sene yeni bir sınav ve çalışılacak yeni konular çıkıyor ortaya. Asla yetmiyor, kendimizi kanıtlamak için daha çok sınava giriyoruz. Üniversite kazandıysanız, işe girmek için yeterince iyi olduğunuzu kanıtlamalı, dizileri altyazısız izleyebildiğiniz halde İngilizce bildiğinizi kanıtlamalısınız sınavlarla. Fakat gerilmeye hiç gerek yok.

KPSS,YDS, DGS, YKS ve ALES gibi sınavlar her ne kadar dünyanın sonu olmasalar da, tercih sonuçları ekranını açtığınız zaman güzel bir şeyler görmeyi elbette istersiniz. Defter, kitap, kalem beni sıkıyor diyenlerdenseniz, mobil uygulama yaratıcıları sizi de düşünmüş ve ders çalışmayı eğlenceli hale getirecek pek çok mobil uygulama tasarlamışlar. Tercih sonuçları ekranını görünce şok olmamak için 10 uygulama arasından istediğinizi seçin ve güzel günlere ilk adımı atın.

Tercih sonuçları sayfasını görünce şok olmamak için kullanabileceğiniz uygulamalar:

TYT ve YKS Notları:



Bu mobil uygulama sayesinde YTY ve YKS ile ilgili dilediğiniz dersin konusuna kolayca ulaşabilirsiniz. Sayaç özelliğiyle sınava ne kadar kaldığını anlık olarak takip ederek kendi programınızı çıkarabilirsiniz. Her konu içeriğinin sonunda bulunan cevaplı çıkmış soruları çözerek konu hakkındaki bilginizi test edebilirsiniz. Hedefinize ulaşmanızda en iyi yardımcılarınızdan biri olacak bu mobil uygulama sayesinde can sıkıcı tercih sonuçları görmeyeceksiniz.

TYT ve YKS Notları indirmek için:

ÜniversiteGO:

Son değişiklikleri takip ederek devamlı güncel kalan bu mobil uygulamada, en güncel haliyle TYT - YKS konularına ulaşabilirsiniz. Bitirdiğiniz konuları işaretleyerek ilerlemelerinizi yüzde olarak görebilir ve çalışma sürenizi kaydederek planınıza uygun çalışıp çalışmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Çalıştığınız konulardan sonra uygulamada bulunan deneme sınavlarını çözebilir, eksik noktalarınızı görebilir ve hedefinizde bir engel olmaması için o konu üzerine ağırlık verebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde tercih sonuçları ekranında güzel şeyler görmeniz işten bile değil.

ÜniversiteGO indirmek için:

LGS Cepte: İlk Adım

Liselere giriş sınavı için üretilmiş olan bu mobil uygulama, ders çalışmayı kolay hale getiriyor. Önceki yıllarda çıkmış sorulara ve çözümlü cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. Konu anlatım videolarını izleyip, ardından deneme sınavlarını çözebilirsiniz. Yazarak soru çözme imkanı veren mobil uygulamanın farklı renk seçenekleriyle sıkılmadan ders çalışacaksınız.

Bu uygulamanın en güzel yanlarından biri de çıkmış soruları incelerken ve deneme sınavlarını çözerken kesinlikle internete ihtiyacınız olmaması. Kota dostu bir mobil uygulama.

LGS Cepte: İlk Adım indirmek için:

Paragraf Soruları:

Sınavın ismi ne olursa olsun, çoğu kişiyi en çok zorlayan kısım sınavlardaki paragraf sorularıdır. İnsanı deli eder, vaktini harcar, moralini bozar. Bu mobil uygulama sayesinde paragraf kabuslarınız sona erecek. Daha önce çıkmış birçok paragraf sorusunu burada bulacaksınız.

Ayrıntılı çözümleriyle beraber kafanızda paragraflar hakkında hiçbir soru işareti kalmayacak. Pek çok farklı soru tipini size sunan uygulama, kolay çözüm teknikleri ve soru çözümüne dair ipuçlarını da size sunuyor. Bu uygulama sayesinde tercih sonuçları ekranınıza hüzünlü gözlerle bakmayacaksınız.

Paragraf Soruları indirmek için:

Kunduz:

Bu mobil uygulama YKS, TYT, AYT, LGS, ALES ve KPSS’ye hazırlanan herkesin mutlaka denemesi gereken uygulamalardan biri. Bu uygulama sayesinde gerçek hocalarla birebir soru çözme imkanınız var. Çözemediğiniz sorunun fotoğrafını çekin ve uygulama üzerinden gönderin. Gerçek hocalar sorunuzu incelesin ve en geç 30 dakika içinde sorunun çözümünü size ulaştırsın.

Süre garantisi verdiği için hız kesmeden çalışmaya devam edin. Mobil uygulamayı indirdikten sonra deneme sürümünü kullanarak deneyin ve kalitesini görün.

Kunduz indirmek için:

SoruSana:

YGS, LYS, KPSS ve TEOG sınavlarına hazırlanırken SoruSana en büyük yardımcılarınızdan biri olacak. Bu mobil uygulama sayesinde binlerce farklı soru görecek ve sınavda karşınıza bir sürpriz çıkma ihtimalinin önüne geçeceksiniz. Bir sosyal medya uygulaması gibi çalışan uygulamadaki kullanıcılar, çözemedikleri soruların fotoğrafların uygulamaya yüklüyorlar ve uzman hocalar tarafından bu sorular çözülüyor.

Bu çözülmüş soruları ve cevaplarını tüm kullanıcılar görerek soru hafızalarını geliştiriyorlar. Dilerseniz çözüm videolarını izleyerek daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz.

SoruSana indirmek için:

YDS İpuçları ve Soru Çözümleri:

Kullanışlı arayüzüyle gelişmenize yardımcı olacak bir mobil uygulama. YDS ile ilgili birçok konu anlatımı, çıkmış sorular ve çözümlerini bu uygulamada bulacaksınız. Bilmediğiniz kelimelerin açıklamalarını öğrenerek sınavda başarınızı arttıracak ve can sıkıcı tercih sonuçları görmeyeceksiniz.

İngilizce konusunda gelişmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bu uygulama sayesinde hem İngilizcenizi geliştirecek hem de YDS konularındaki hakimiyetinizi güçlendireceksiniz. Sınav hakkında küçük ipuçları öğrenecek ve bu sayede soru çözerken hız kazanacaksınız.

YDS İpuçları ve Soru Çözümleri indirmek için:

KPSS Lisans Çıkmış Sorular:

KPSS ile ilgili en eğlenceli mobil uygulamalardan biri. Bu uygulama sayesinde dilerseniz önceki yılların sınavlarını çözerek bilgilerinizi test edebilir yada ders ve konu seçerek özel olarak çıkmış sorulardan hazırlanmış testleri çözebilirsiniz. Uygulamada bulunan Kim Memur Olmak İster isimli oyunla sınava çalışmak sıkıcı bir eylemden, eğlenceli bir aktiviteye dönüşüyor. Bununla beraber kısa vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz 10 soruluk mini testlerle kısıtlı zamanınızı bile verimli bir şekilde geçirebilirsiniz.

KPSS Lisans Çıkmış Sorular indirmek için:

KPSS Bankası:

KPSS lisans ve önlisans sınavlarına hazırlanmak için kullanımı kolay bir yardımcı mobil uygulama. Kullanışlı bir arayüzü olan mobil uygulamada, dilediğiniz dersin dilediğiniz konusunu seçebilir ve nerede olursa olun kolayca öğrenebilirsiniz. Bu uygulamanın size özel yaptığı analizler sayesinde eksiklerinizi görün ve çalışma planınızı buna göre hazırlayın. Klasik testlerin yanı sıra bu mobil uygulama size özel karışık testler de hazırlıyor ve bilgileri unutmamanız için hafızanızı canlı tutuyor.

KPSS Bankası indirmek için:

Tarih Kartları:

Tarih, tüm sınavların, tüm dersleri arasından hafızayı en çok zorlayan derstir. Çoğu insan tarih dersine dair ayrıntılı bilgileri kolay kolay hatırlayamaz. Küçük kağıtlara yazıp sağa sola yapıştırarak öğrenmeye çalışılsa da, bu mobil uygulama sayesinde eski ilkel yöntemlere gerek kalmayacak.

KPSS , YGS - LYS , TEOG sınavlarında çıkacak tüm tarih konu başlıkları ve ayrıntılı içerikler bu uygulamada. Kullanışlı ve eğlenceli arayüzü sayesinde tarih konularını keyifli bir şekilde öğrenecek ve asla aklınızdan çıkarmayacaksınız.

Tarih Kartları indirmek için:

Sınavlar zor, sınavlar uzun. Unutmayın hiçbir sınav dünyanın sonu değil ama bu mobil uygulamalar sayesinde emin olun tercih sonuçları yüzünüzü güldürecek.