2022 yılında piyasanın itibarını zedeleyen Terra (yeni adıyla TerraClassic) projesinin stable coin’i TerraClassicUSD (USTC), yeniden yükseliş gördü. Ancak bugünlerde piyasada sadece Terra değil, iki farklı proje de sık sık konuşuluyor.

2022 yılı, kripto para sektörü için büyük bir çöküş yılıydı. Sektörün en popüper blokzincir projelerinden Terra’nın ABD dolarına sabitlenen stable coin’i TerraUSD (UST), Mayıs 2022’de büyük bir çöküş yaşadı.

Çöküşün ardından Terra kurucusu ve CEO’su Do Kwon tutuklandı, Terra ise yeniden markalanmaya gitti. Terra’nın adı Terra Classic olarak değişti; Luna, Luna Classic oldu, aynı şekilde TerraUSD de TerraClassicUSD (USTC) adını taşımaya başladı. Son haftalardaysa şaşırtan hareketlenmeler gözlemlendi.

Uyarı: İçeriğimiz yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

USTC’de yükseliş gözlemleniyor:

Aradan geçen bir yılı aşkın sürede yalnızca yeniden markalanma sırasında yükseliş gören USTC, son birkaç günde tekrar bir yükseliş trendi içine girdi. Normal şartlarda 1 dolara sabit olması gereken birim, 1 haftada %30 değer kazanarak 0,015 dolar seviyesine yükseldi.

Bu yükselişle birlikte piyasadaki yatırımcıların gözü yeniden projeye dikkat kesildi. Üstelik yükselişin ‘dış etmenler’ veya yapay nedenler nedeniyle yaşanmadığı, şirket içi operasyonlar ve pazar dinamikleri gibi etmenleri kapsayan organik bir şekilde yaşandığı paylaşılmaya başladı.

Tabii yatırımcıların en merak ettiği konu ise Terra’nın eski ününe kavuşup kavuşamayacağı, USCT’nin yeniden 1 dolara yükselip yükselemeyeceği. Şu anki piyasa koşulları, bu soruya cevap veremiyor.

Terra tartışmaları halen sürerken piyasada iki isim daha sık sık adından bahsettiriyor:

Kripto para piyasası yeniden Terra’yı konuşmaya başlamışken haftalardır sık sık söz edilen ve edilmeye devam eden iki proje de bulunuyor: Wall Street Memes ve Launchpad XYZ.

Bu projelerden kısaca bahsetmekte fayda var. Wall Street Memes, piyasaları sallayan Gamestop olayına benzer bir şekilde etki oluşturmak istiyor. Küçük yatırımcılara büyük kazançlar sunmayı ‘amaçlıyor’. Token’ın ardında bundan başka somut bir proje bulunmuyor.

Adlarını duyurmalarını ve popülerliğe kavuşmalarını sağlayan en temel şey ise daha önce Dogecoin ile piyasayı alt üst eden Elon Musk ile etkileşimde bulunmaları. Token, bu sayede sosyal mecralarda yüz binlerce takipçiye ulaştı, henüz piyasaya çıkmadan 15 milyon dolardan fazla ön satış yaptı.

Wall Street Memes token satın almak isteyenler de haliyle projeyi sıkça araştırıyor. Bu da giderek daha popüler olmasını sağlıyor.

Launchpad XYZ ise Wall Street Memes’in aksine bir meme token değil, bir amaç vadediyor. Launchpad ekibi, halen geliştiricilerin bile tam olarak geçiş yapamadığı merkeziyetsiz odaklı Web3 kavramını yeni sayfalara taşımak istiyor.

Proje, Web3’ü kolay erişilebilir araçları ile dijital varlıktan blok zinciri ve cüzdana kadar yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği her konuda bilgi ve hizmeti sağlamayı planlıyor. Ekosistem, NFT alışveriş imkânı da sunuyor.

Daha da ötesinde ekip, Web3 alanında deneyimsiz olan kullanıcılar için de bir eğitim bölümü tasarlıyor. Ekip, projeleriyle 10 milyondan fazla kullanıcıyı platformda barındırmayı hedefliyor. Siz de Launchpad XYZ token satın almak ya da projeyi daha yakından incelemek isterseniz web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Bu projelerin bir potansiyeli var mı?

Kripto para piyasasının son derece riskli bir piyasa olduğunu tekrar hatırlatalım. Özellikle meme token’lar, normalden katbekat daha fazla riske ev sahipliği yapabiliyor. Zira bu token’ları belirleyen tek şey token’ı üretenler ve sosyal medyada alınan kararlardan ibaret.

Proje token’ları ise ilk etapta tamamen projenin vaadine, sonrasında ise bu projenin başarısına bağlı. İyi bir ekip ve süreklilik sunulması halinde projeler ilerliyor, daha fazla yatırımcı çekebiliyor.

Her iki token’ı kapsayan bu paragraflar sonucunda iki token’ın potansiyeli için de yorum yapmak oldukça zor. Yatırım yapacaksanız, piyasada büyük güvene sahip olan analistlerin yorumlarına göz atmanızda fayda var. Elbette son karar, sizin kararınız oluyor.

Kripto para piyasaları fazlasıyla dalgalı ve kazanma potansiyelinin olduğu gibi yüksek kayıplar yaşama riskinin de olduğu bir dünya. Bu yazımızdaki hiçbir projeyi bir yatırım tavsiyesi olarak sunmuyoruz. Yazımızı burada sonlandırırken uyarımızı yenilemekte fayda var.. Bu yazımızdaki hiçbir projeyi bir yatırım tavsiyesi olarak sunmuyoruz.

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