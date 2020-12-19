Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçları için yeni yazılım güncellemesini yayınladı. Buna göre şirketin gönderdiği yeni yazılım güncellemesi, 2021 Model 3 araçlarda menzilde artış gösteriyor.

Elektrikli otomobil üreticisi denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Tesla, kullanıcıları için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlamaya başladı. Bu güncellemenin 2021 Model 3 araçlarda menzil artışı gösterebileceği ifade ediliyor.

Green (@greentheonly) isimli Twitter kullanıcısı ve Tesla hackerına göre 2020.48.12 güncellemesi, Standard Range ve Long Range varyantları için ekstra menzili etkin hale getiriyor.

Menzil artışı sadece 2021 model araçlarda

Ayrıca söz konusu bu menzil artışının 2021 model araçlarla sınırlı olacağı da ifade edildi. Menzil artışından kastımız ise yeni güncellemenin, araçların batarya kapasitesini çok daha doğru bir şekilde yansıtması.

Otomobil üreticisi, 2021 Model 3 ve Model Y araçlarının menzil kapasitesini geliştiren donanım yükseltmelerinin duyurusunu yapmıştı. Bu donanım yükseltmeleri arasında bazı Model 3 modelleri için 82 kW/sa batarya takımı yer alıyordu. Yazılım güncelleme notunda batarya kapasitesini daha doğru bir şekilde yansıtmak için menzilin daha yüksek gösterileceği belirtildi.

Engadget'ta yer alan habere göre 82 kW/sa batarya paketine sahip olan araçlarda da yazılım güncellemesi sonrası daha yüksek bir menzil kapasitesi gösterilecek. 77 kW/sa batarya paketine sahip 2021 Model 3'e sahip bir kullanıcı, yaklaşık 14,5 km'lik bir menzil artışı gördüklerini dile getirdi.

Ayrıca bazı kaynaklara göre söz konusu durum sadece menzil artışıyla sınırlı olmayabilir. Electrek'ten Fred Lambert, güncellemeyle birlikte menzil artışının yanı sıra araçların verimliliğinde de artış olabileceğini dile getirdi.