Ford'un geçtiğimiz sonbaharda tanıttığı ve büyük ses getiren elektrikli SUV'u Mustang Mach-E, çok yakında sokaklardaki yerini alacak. Tesla'nın en büyük rakibi olarak gösterilen Mustang Mach-E, 2021'in başlarından itibaren sürücüleriyle buluşacak.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen lansmanından itibaren adından bolca söz ettiren ve merakla beklenen elektrikli SUV'u Mustang Mach-E, çok yakında sokaklarda bize göz kırpmaya başlayacak. Şirketin CEO'su Jim Farley, gerçekleştirdiği bir röportajda aracın satışlarının başlamak üzere olduğunu belirtti ve bazı ufak bilgiler verdi.

ABD'de aracın web sitesi üzerinden sipariş oluşturmak mümkün ancak ülkemizde, Ford'un resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre araç 2021'de pazara sunulacak. Bayilerden satın almada ise ABD'de de henüz satışlar başlamış durumda değil.

Tesla'dan en büyük farkı 'gürültüsü':

Mustang Mach-E'nin, Tesla Model Y'nin en büyük rakibi olacağı ve pazarı domine eden Tesla için rekabeti kızıştıracağı düşünülüyor. Ekim ayında aracın iki farklı versiyonunu duyuran Ford, her iki versiyon için de fiyatları da açıklamıştı. Tesla Model Y'nin 48.490 dolarlık satış fiyatının yanında Mustang Mach-E'lerin satış fiyatları 42.895 dolar ve 54.700 dolar olarak açıklanmıştı.

Elektrikli araçların özelliklerinden biri de son derece sessiz çalışmaları. Ancak Mustang Mach-E, bunu değiştirecek gibi görünüyor. CEO Farley bu konuda araca biraz da 'gürültü' eklediklerini belirterek şu sözleri söyledi; "Sonuçta o bir Mustang".

Mustang Mach-E, harika tasarımının yanında tek şarjla 600 km yol alabilmesi ve 10 dakikalık kısa bir şarjdan sonra 93 km'ye kadar mesafe kat edebilmesi gibi özellikleriyle de öne çıkıyor. Araç, gelişmiş elektrikli çift motor ve akıllı 4x4 çekiş sistemi (AWD) ile sürücülere harika bir sürüş deneyimi vadediyor.