Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Tesla, 2025'te Kaç Para Kazandığını ve Ne Kadar Araba Sattığını Açıkladı: Kârlılık Felaket!

Tesla, 2025 yılında ne kadar kâr ettiğini ve kaç adet otomobil sattığını açıkladı. Şirketin açıklaması, çok da iç açıcı değil. Zira son dönemlerin en düşük kârlılığı bildirilmiş durumda. Yıllık bazdaki kârlılık düşüşü ise yüzde 46 civarında.

Tesla, 2025'te Kaç Para Kazandığını ve Ne Kadar Araba Sattığını Açıkladı: Kârlılık Felaket!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobil sektörünün öncü isimlerinden Tesla, geçtiğimiz akşam bir etkinlik düzenledi ve 2025 yılına ilişkin mali durum verilerini paylaştı. Elon Musk'ın açıklamalar yaptığı etkinlik, yatırımcılar için tam bir hayal kırıklığıydı.

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, geçtiğimiz yıl 3,8 milyar dolar kâr etti. Ancak bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 düşüktü. Son dönemlerin en düşük kârlılığını bildiren şirket, otomobil kategorisinde Model Y ve Model 3 sayesinde ayakta kalıyor diyebiliriz.

Tesla, 2025'te kaç adet otomobil sattı?

Başlıksız-1

Tesla'nın yayımladığı verilere göre 2025 yılının tamamında 1 milyon 636 bin 129 adet otomobil satışı yapıldı. Bu satışların 1 milyon 585 bin 279 tanesini Model 3 ve Model Y oluşturdu. Model S ve Model X gibi diğer modellerin satış adedi ise sadece 50 bin 850 seviyesindeydi.

Tesla, Model S ve Model X'in Üretimini Sonlandırıyor! Peki Şimdi Ne Olacak? Tesla, Model S ve Model X'in Üretimini Sonlandırıyor! Peki Şimdi Ne Olacak?

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı, şirket için hâyli hareketli geçecek. Zira ilk kez 2017 yılında tanıtılan Tesla Semi ile birkaç yıldır gündemden güşmeyen Cybercab gibi projeler, 2026 yılı içerisinde seri üretim sürecine geçecek. Bakalım bu hamleler, Tesla'nın geleceğini nasıl etkileyecek.

Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim