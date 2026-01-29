Tesla, 2025'te Kaç Para Kazandığını ve Ne Kadar Araba Sattığını Açıkladı: Kârlılık Felaket!

Tesla, 2025 yılında ne kadar kâr ettiğini ve kaç adet otomobil sattığını açıkladı. Şirketin açıklaması, çok da iç açıcı değil. Zira son dönemlerin en düşük kârlılığı bildirilmiş durumda. Yıllık bazdaki kârlılık düşüşü ise yüzde 46 civarında.

Elektrikli otomobil sektörünün öncü isimlerinden Tesla, geçtiğimiz akşam bir etkinlik düzenledi ve 2025 yılına ilişkin mali durum verilerini paylaştı. Elon Musk'ın açıklamalar yaptığı etkinlik, yatırımcılar için tam bir hayal kırıklığıydı.

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, geçtiğimiz yıl 3,8 milyar dolar kâr etti. Ancak bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 düşüktü. Son dönemlerin en düşük kârlılığını bildiren şirket, otomobil kategorisinde Model Y ve Model 3 sayesinde ayakta kalıyor diyebiliriz.

Tesla, 2025'te kaç adet otomobil sattı?

Tesla'nın yayımladığı verilere göre 2025 yılının tamamında 1 milyon 636 bin 129 adet otomobil satışı yapıldı. Bu satışların 1 milyon 585 bin 279 tanesini Model 3 ve Model Y oluşturdu. Model S ve Model X gibi diğer modellerin satış adedi ise sadece 50 bin 850 seviyesindeydi.

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı, şirket için hâyli hareketli geçecek. Zira ilk kez 2017 yılında tanıtılan Tesla Semi ile birkaç yıldır gündemden güşmeyen Cybercab gibi projeler, 2026 yılı içerisinde seri üretim sürecine geçecek. Bakalım bu hamleler, Tesla'nın geleceğini nasıl etkileyecek.