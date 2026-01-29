Tesla, Model S ve Model X'in Üretimini Sonlandırıyor! Peki Şimdi Ne Olacak?

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin üst düzey otomobilleri Model S ile Model X'in üretiminin sona ereceğini açıkladı. İkinci çeyrek itibarıyla piyasaya veda edecek otomobiller, teknik ve mekanik alanda desteklenmeye devam edecek. Peki Tesla, Model S ve Model X'in boşalan yerini nasıl dolduracak?

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte 2025 yılına ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Böylelikle firmanın geçtiğimiz yıl ne kadar kâr ettiği ve kaç otomobil sattığı resmî olarak belirlenmiş oldu.

Ancak bu etkinlik, sadece parasal konulardan ibaret değildi. Tesla CEO'su Elon Musk, firmanın geleceğine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, en çok Model S ve Model X hayranlarını üzecek gibi görünüyor.

Tesla, Model S ve Model X üretimini sonlandırıyor!

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, üst düzey otomobil modelleri olan Model S ile Model X'in üretimini gelecek çeyrek itibarıyla sonlandıracak. Her iki model de stoklar tükenene kadar satılmaya devam edecek. Sonraki süreçte ise bu otomobillerin satın alımı mümkün olmayacak. Tesla CEO'su, hâlihazırda Model S ve Model X sahiplerinin endişelenecekleri bir şey olmadığını, otomobillerin teknik ve mekanik anlamda desteklenmeye devam edeceğini ifade ediyor.

Peki Model S ve Model X'in boşluğu nasıl doldurulacak? Tesla, bu konuda yeni modeller planlamıyor. Hatta Elon Musk'ın açıklamasına göre Model S ve Model X üretiminin yapıldığı fabrikada boşalan alan, Optimus isimli insansı robotların üretimine ayrılacak...