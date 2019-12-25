Hayranların Gerçekleşmesini İstediği 9 Tesla Konsept Tasarım

Elektrikli araba denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Tesla, özellikle son tanıttığı Cybertruck’ın tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bazı Tesla hayranları da şirketin gerçeğe dökmesini istediği bazı konsept tasarımlar hazırladı.

Tesla, bundan birkaç ay önce yeni kamyoneti Cybertruck’ın tanıtımını yapmıştı. Tesla’nın yeni aracı gerek sahnede meydana gelen kazayla gerekse post apokaliptik bir filmden çıkmış gibi duran tasarımıyla insanların dikkatini üstüne çekmeyi başarmıştı.

Şirketin sunduğu bu tasarım, oldukça ilgi çekici olsa da internet ortamında çok daha ilgi çekici tasarımlar yapıldı. Bazıları uçuk gibi dursa da belki de bunlara benzer tasarımlar şirket tarafından ilerleyen zamanlarda hayata geçirilebilir.

Hayranların görmek istediği 8 Tesla konsepti

Budget Direct Car Insurance tarafından çizilen bu tasarımlardan Hot Hatch gibi bazı konseptler oldukça makul ve Tesla tarafından giriş seviyesi bir araç olarak satışa da sunulabilir. Tesla otobüs fikri de ilk bakışta hiç fena değil gibi gözüküyor. Özellikle emisyonun azaltılmasının şiddetle gerçekleştirilmesi gerektiğinin savunulduğu şu günler de oldukça makul olarak bile düşünülebilir.

Ancak çizilen tasarımların hepsi için aynı makullükte konuşmak pek de mümkün değil. Özellikle hem karada hem de suda gidebilen konsept için makullüğün çok ötesinde bile diyebiliriz ancak Tesla Cybertruck’ın da çok da olası bir konsept olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Cybertruck’ı yapan Tesla belki bir gün onu da hayata geçirir kim bilir?

İşte Budget Direct tarafından tasarlanan 8 Tesla konsepti:

Tesla Motosiklet

Tesla Hot Hatch

Tesla Klasik Spor Araba

Hem karada hem de suda gidebilen Tesla

Sanayi tipi Tesla?

Tesla Traktör

Tesla Otobüs

Uçan Tesla (pervaneler kapalı)

Tesla Helikopter (pervaneler açık)

Siz bu konseptlerden hangisini daha çok beğendiğiniz? Sizce hangisi gerçekleştirilmeye daha yakın? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.