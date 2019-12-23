Rekor Üstüne Rekor: Tesla Hisseleri Tavan Yaptı

Elektrikli otomobil sektörünün liderlerinden olan Tesla, gün içerisinde hisse fiyatlarında yaşanan artışla yeni bir rekor daha kırdı. Bugün fiyatlarda tepe noktasına ulaşan Tesla hisselerinin bu yükselişi, şirketin CEO'su Elon Musk'ın da gündemindeydi.

Geçtiğimiz aylarda yeni pick-up aracı Cybertruck’ı tanıtan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu tanıtımın ardından yatırımcıların ilgilisini çekmeyi başarmış ve şirket hisseleri yavaş yavaş tırmanışa geçmeye başlamıştı. Hatırlayacağınız üzere şirket hisseleri, geçtiğimiz gün rekor fiyata ulaşmış ve biz de haberini yapmıştık. Aradan geçen 2 güne rağmen yükselişine devam eden hisseler, yeni bir rekor daha kırmayı başardı.

Bu konu hakkında geçtiğimiz yıl bir tweet atan Musk, şirket hisselerini 420 dolardan alacak özel bir alıcı olduğunu söylemişti. O zamanlar hisse fiyatı 379,57 dolardı ve bu olay şimdiye kadar asla gerçekleşmemişti. Birçok kişi Musk’ın dalga geçtiğini düşünmüştü ancak bugün itibarıyla hisseler o seviyeye kendi başına gelmeyi başardı.

Tesla hisseleri yeni bir rekor daha kırdı:

Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz üzere Tesla’ya ait hisse fiyatları, ara ara dalgalanmalar olsa da genel itibarıyla yükselişte olan bir seyir izlemiş durumda. Uzun bir zamandır süregelen bu yükseliş, gün içerisinde en yüksek seviyesine ulaşarak 422 dolara ulaştı. Şirketin hisseleri güncel olarak 419,32 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftalarda Ford ve General Motors'un da piyasa değerleri geçen Tesla'nın bu yükselişinin altında yatan birkaç önemli neden bulunuyor. Öncelikle geçtiğimiz ay düzenlenen ve oldukça konuşulan lansmanda Tesla, tasarımıyla eleştirilen Cybertruck’ın yanı sıra tamamen elektrikli bir ATV’yi de tanıtmıştı. Cybertruck'ın ön siparişlerine ek olarak şirketin yeni Model Y aracının 2020 yılı içinde geleceğinin açıklanması da hisselerin fiyatlarını yükseltmiş olabilir.

Güncel olarak 74 milyar dolarlık piyasa değeri bulunan Tesla’nın hisse senetleri, gelecekte nasıl bir seyir hâlinde olacak merak konusu. Bu noktada bazı analistler hisselerin daha da artacağını düşünürken bazılarıysa hisselerin tepe noktasına ulaştığını söylüyor. Şirketin hisselerinin ilerleyen dönemde nasıl bir çizgide seyredeceğini ise ancak yaşayarak göreceğiz.