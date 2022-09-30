Tesla, yeni yapay zekâ gelişmelerini duyuracağı 'AI Day' etkinliğini bu gece gerçekleştiriyor. Peki etkinlikte ne gibi duyurular bizi bekliyor? Gelin hep beraber AI Day'deki beklentilerimize bir göz atalım.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçları kadar yapay zekâ teknolojileri ile karşımıza çıkıyor. Bu konudaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren şirket, bu gece de ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ‘AI Day’ isimli yapay zekâ etkinliği ile karşımıza çıkmayı planlıyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yönetiminde faaliyet gösteren şirket, heyecanla beklenen etkinliği ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan merkezinde gerçekleştirecek. Peki, etkinlikte bizi neler bekliyor? Gelecek yıllarda hayatımızda önemli bir rol oynaması beklenen yapay zekâ ile ilgili ne gibi gelişmeler göreceğiz? Gelin hep beraber bakalım.

İnsansı robot Optimus

Etkinlikte bizi en çok heyecanlandıracak şeyin Tesla’nın insansı robotu ‘Optimus’ olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Musk, ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurulan robotun prototipinin bu geceki etkinlikte gösterilebileceğini açıklamıştı. Robottan çok bir insanı andıracağı belirtilen ürünün, gündelik işlerin yanı sıra insanlar için tehlike arz eden şeylerde de kullanılabilmesi bekleniyor.

Bilim kurgu filmlerinden fırlamışa benzeyen robotun 1,72 metre uzunluğunda 56 kilogram ağırlığında olması ve maksimum 8 km/s hızla hareket etmesi bekleniyor. Musk, daha önce Optimus’un dost canlısı olacağını belirtirken tekrarlayan önemsiz görevlerde kullanılacağını aktarmıştı. Ek olarak robotun şirketin süper bilgisayarı Dojo’dan da destek alacağı ifade edilmişti.

Son olarak insansı robotla ilgili olarak Tesla, bu sabah bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından bir video paylaşan şirket, Optimus'un ellerini gösterdi.

Otonom sürüş modları

Tesla deyince akla ilk gelen şeylerden birinin otonom sürüş olduğunu biliyoruz. Şirket henüz tamamen otonom sürüş sistemlerini kullanıma sunmuş değil. Ancak bu gece bu konuda bazı yenilikleri duyabiliriz. Musk, geçtiğimiz ay Norveç’te düzenlenen bir konferansta Tesla’nın kendi kendine sürüş teknolojisinin yıl sonuna kadar piyasaya sürülmeye hazır olabileceğini söylemişti. Bu da bugünkü etkinlikte yeni gelişmeler duyma ihtimalimizi güçlendiriyor.

Tesla Cybertruck

Tesla’nın en çok beklenen ürünlerinden biri de Cybertruck. İlk olarak 2019’da tanıtılan araç, tedarik sorunları nedeniyle bir türlü yola çıkamamıştı. Musk, geçtiğimiz gün elektrikli kamyonetin bir tekne görevi görecek kadar su geçirmez olacağını; böylece nehirleri, gölleri ve denizleri geçebileceğini söyledi. Etkinlikten birkaç gün önce bu tarz bir açıklama gelmesi de Cybertruck ile ilgili yeni gelişmelerin duyurulma ihtimalini artırdı.

Robotaxi

Musk, geçtiğimiz yıllarda birçok kez otonom teknolojiler konusunda çalışmalar sürdüren şirketinden ‘Robotaxi’ ismi verilen bir projenin gelebileceğinin sinyallerini verdi. Ünlü girişimci, tamamen otonom Tesla taksileri hayatımıza sokacak bu proje ilgili geçtiğimiz aylarda da konuştu. Açıklamalara göre bu araçlar oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olabilir. Ayrıca robotaksilerin direksiyon ve pedal olmadan üretilme ihtimali de mevcut.

İşte bu yüzden etkinlikte merakla beklenen robotaksiler konusunda yeni gelişmeler duyabileceğimizi düşünüyoruz. Musk, bu gece bu araçların özellikleri ve görünümü ile ilgili ilk bilgileri bizlerle buluşturabilir.

‘Dojo’ süper bilgisayar

AI Day’de hakkında yeni şeyler görmeyi beklediğimiz bir diğer şey ise şirketin makine öğrenimi (yapay zekâ eğitimi) için geliştirdiği ‘Dojo’ ismi verilen süper bilgisayarı. Dünyanın en güçlü bilgisayarlarından biri olarak nitelendirilen Dojo, firmanın kendi D1 isimli çip ile çalışıyor ve şirketin yapay zekâ mimarisi için büyük bir önem taşıyor. Biz de şirketin Dojo ile ilgili yeni gelişmeleri bu geceki etkinlikte duymayı planlıyoruz.

Sürpriz duyurular gelebilir

Bunlar dışında Elon Musk’ın sürpriz duyurular ile de karşımıza çıkabileceğini belirtelim. 51 yaşındaki milyarder, son zamanlarda birçok kez 2023’te birçok yeni ürünle karşımıza çıkacaklarını vurguladı. Kim bilir belki de bu gece heyecan verici yepyeni ürünlerle karşılaşabiliriz.

Tesla AI Day nasıl izlenir?

Tesla’nın yapay zekâ etkinliği bu gece TSİ 03.00’da gerçekleştirilecek. Etkinliğin nereden izlenebileceği ile ilgili henüz detay paylaşılmadı; ancak yüksek ihtimalle geçtiğimiz yıl olduğu gibi Tesla’nın resmi YouTube hesabı üzerinden izlenebilecek.