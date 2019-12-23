Tesla, Almanya’daki Taksi Şirketinden Büyük Bir Sipariş Aldı

Taksi şirketleri, yavaş yavaş hava kirliliğini azaltmanın yanında maliyetleri de düşürmek için elektrikli araçlara, özellikle Tesla araçlarına yönelmeye başladı. Almanya'nın önemli taksi şirketlerinden biri, Tesla'ya 50 araçlık bir siparişte bulundu.

Almanya merkezli bir taksi şirketi, elektrikli otomobil deyince akla gelen ilk şirket olan Tesla'dan 50 adet Model 3 sipariş ettiğini açıkladı. 150 araçlık bir filo işleten taksi şirketinde 2 adet Tesla Model S mevcut.

Şirket’in gelecekte alacak olduğu araçların toplam 230.000 euroya mal olduğu belirtildi. Bununla birlikte şirketin genel müdürü Erol Norman, konuya ilişkin bunun sadece bir başlangıç olduğunu açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 45.000 euro değerinde 3 elektrikli aracı daha bünyemize ekleyeceğiz.”

Devlet kademesinden Norman’a teşekkür mesajı:

Almanya Çevre Komitesi Başkanı Philipp Tacer, konuya ilişkin açıklamasında “Buradaki ilk adımı attığı için Norman’a, şehir adına teşekkür ediyorum. Şehirdeki CO2 kirliliğini azaltmak ve havanın temiz olmasını sağlamak için önemli bir adım” ifadelerine yer verdi.

Elektrikli taksiler için dört ile beş ayrı durak yeri inşa etmek için taksi yönetmelikleri değiştirilmek isteniyor. Düsseldorf’ta Königsallee ve Toulouser gibi önemli yerler için planlar bulunuyor.

'Önemli derecede tasarruf bekliyoruz'

Erol Norman, elektrikli araçların kendilerine yansıyan pozitif etkilerinden bahsetti: “Elektrikli araçların bakımı daha kolaydır. Eski bir araba bizlere yılda 6.000 euroya mal oluyor fakat bundan sonra giderler yok. Daha ucuz olan elektrik sayesinde de yakıt maliyetlerinden de tasarruf ediyoruz. Daha bu sabah giden mesai yapan bir sürücümüze, elektrikli bir taksi kullandığı için yolcu tarafından 15 euro bahşiş verildi.“

50 adet yeni Tesla Model 3 aracı ve 2 Tesla Model S’i bünyesine ekledikten sonra şirket, 2023 yılına kadar tüm filosunda elektrikli taksilere geçmeyi planlıyor.

Model 3, taksi şirketlerinin ilgisini çekmeye başlıyor:

Çevreyi ve çevreciliği önemseyen ülkeler, elektrikli araçların kullanılması için teşvikler yapıyor. Tesla’nın araçları özellikle Hollanda, İsveç ve Norveç’teki taksi duraklarında popüler hâle geliyor. Bunun en iyi örneği, yıllardır 100’den fazla Tesla taksisinden oluşan bir filonun yer aldığı Amsterdam bulunuyor.

Bu yılın başlarında Colombus Yellow Cab’de 170 taksi filosunun, elektrikli araca dönüş yapmayı hızlandırmak amaçlı 10 adet Tesla Model 3 aracı satın aldığı duyuruldu. Ayrıca Madison, Wisconsin’de 40 adet Tesla Model 3’lü bir filo bulunuyor.