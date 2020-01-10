Tesla, Arabasını Hackleyebilene 500 Bin Dolar Ödül Verecek

Elektrikli arabalar birçok avantajı beraberinde getirse de dijital saldırıların da hedefi olmaktan kaçamıyor. Tesla ise hem araçlarının ne kadar güvenli olduğunu göstermek hem de güvenliğini artırmak için araçlarının sistemlerine sızabilenlere para ödülü veriyor.

Tesla gibi yüksek oranda internete bağlı araçlar, yeni özellikler getiren güncellemeleri almak gibi avantajlara sahip ancak tür özellikleri sebebiyle dijital saldırılara açık hâle gelebiliyor. Geçmişte hackerların araçları uzaktan kontrol ettiği, dijital düz kontaklar yaptığı haberleri ortaya çıkmıştı.

Dolayısıyla bu tür araçlar için ekstra güvenlik önlemleri almak elzem hâle gelmişti. Tesla da araçlarının güvenliğini artırmak ve ne kadar sıkı çalıştığını göstermek için geleneksel Pwn2Own etkinliğinde Model 3 sistemine sızabilen hackerlara para ödülü vermeyi öneriyor.

Tesla, Pwn2Own etkinliğinde daha önce de ödül dağıtmıştı:

Tesla, Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen Pwn2Own 2019 etkinliğinde aracın sistemine, aracın bilgi eğlence merkezi tarayıcısı vasıtasıyla sızmayı başaran iki güvenlik araştırmacısını Tesla Model 3 ile ödüllendirmişti. Amat Cama ve Richard Zhu’dan oluşan Fluoroacetate ekibi, tarayıcıdaki JIT hatasından faydalanmışlardı. Hackerlar, bu sayede aracın donanımındaki kodu imha etmiş ve ekranda bir mesaj göstermeyi başarabilmişti.

Şirket, mart ayında düzenlenecek olan etkinlikteyse ödül olarak arabanın yanı sıra para ödülü de verecek. Aracın güvenliğini kırmayı başarabilenler, Model 3’ün yanı sıra 500 bin dolara kadar para ödülünün de sahibi olacak.

Para ödülü, iki farklı katmana ayrılmış durumda ve hack işleminin zorluğuna göre değişiklik gösteriyor. En yüksek katmandaki ödülü alabilmek için hackerların sisteme radyo alıcı, Wi-Fi, Bluetooth ya da modemden girerek karmaşık hack işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir ya da iki alt sistemlerdeki kodları imha edebilenler ise 400 bin dolar ve 100 bin dolarlık ödüllerin sahibi olacaklar.