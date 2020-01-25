Bir Twitter kullanıcısı, Tesla araçlara gelen yeni güncellemeye yaptığı tersine mühendislik sonucunda araçlara gelecek yeni donanımları ortaya çıkardı. Bu donanımlar arasında iki yeni batarya da kendine yer buldu.

Günümüzde edindiğimiz bilgilerin birçoğunun kaynağı olan tersine mühendislik yöntemi bugün de birkaç şeyin ortaya çıkmasını sağladı. Tesla model araçlara gelen yeni bir güncellemeyi elden geçiren bir Twitter kullanıcısı, araçlara gelecek yeni özellikler dışında yeni donanımları da ortaya çıkardı.

Greentheonly isimli Twitter kullanıcısı, Tesla araçlara gelen yeni güncellemeyi en ince ayrıntısına kadar inceledi. Bulduklarını Twitter’dan paylaşan Greentheonly, Tesla Model S ve Model X’e gelecek yeni güncellemelerde kablosuz Qi şarjın araçlara gelebileceğini belirtti.

İki yeni bataryayla birlikte birkaç donanım daha gelecek:

Greentheonly’nin yaptığı paylaşımda yalnızca Qi şarjdan bahsedilmedi. Tesla araçlarına gelecek donanımları paylaşan kullanıcı, Tesla Model S ve Model X’e birçok farklı konfigürasyonda iki yeni bataryanın geleceğini öne sürdü. Greentheonly, bataryaların kapasitesini bilmediğini de not düştü.

Bu iki özellik dışında Greentheonly’nin paylaştığı bilgiler arasında yeni bir koltuğa işaret eden bir bel desteği yer aldı. Bununla birlikte yeni bir şarj giriş tipi ve yeni süspansiyon versiyonu Greentheonly’nin listesinde gözüktü. Kullanıcı, tüm sayılan özelliklerin çok yakın zamanda yayınlanabileceğini de söyledi.

Tesla, geçtiğimiz zaman boyunca kendi modellerini getirdiği konfigürasyon ve ayarlamalarla sürekli yeni tuttu. Fakat Tesla Model S’e gelen son büyük değişim 2016 yılında gelmişti. Dolayısıyla bu modele yakın zamanda birkaç değişikliğin geldiğini görebiliriz.

Tesla’nın yeni güncellemesi ilk olarak WeChat desteğiyle birlikte Çin’deki kullanıcılar için yayınlandı. Güncelleme, Happy Mahjong, Fight Landlords ve Happy Upgrade isimli üç oyunu da Tesla araçlarına getirdi. Bununla birlikte hava durumu ve kalitesi için ayrı bir uygulama daha planlandı.

Tesla, geçtiğimiz günlerde ABD borsasında 100 milyar dolar değerine ulaşan ilk otomobil üreticisi olmayı başardı. Tesla’nın hisseleri son 1 ayda 420 dolardan 800 dolar seviyesine ulaşarak büyük bir artışa imza atmıştı. Elektrikli otomobil lideri, otomotiv devi Volkswagen’i de geride bırakmayı başardı.