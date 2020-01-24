Yeni Peugeot 2008’in Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Fransa merkezli otomobil üreticisi Peugeot, geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Peugeot 2008 modelinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Araçlar, özelliklerine göre 148 bin 500 TL ile 229 bin 500 TL arasında değişen lansman fiyatlarıyla satışa sunulacak.

Fransız otomobil devi Peugeot, özgün tasarımıyla dikkat çeken yeni B-SUV modeli Peugeot 2008’i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Önceki nesle göre tasarım anlamında büyük bir değişiklik geçirerek beğeni toplayan araç, yakın zamanda ülkemizde satışa sunulacak.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı düzenlenen aracın fiyatının ne olacağı şimdiye dek pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Nihayet ülkemiz özelindeki fiyatları belli olan yeni Peugeot 2008, 148 bin 500 TL ile 229 bin 500 TL arasında değişen lansman fiyatlarıyla satışa sunulacak. Araçların detaylı fiyat bilgilerine ise hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yeni Peugeot 2008 Türkiye fiyatları:

Yeni Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6M/T / 155.000 TL Liste Fiyatı / 148.500 TL Lansman Fiyatı

/ 155.000 TL Liste Fiyatı / 148.500 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 / 175.000 TL Liste Fiyatı / 170.500 TL Lansman Fiyatı

/ 175.000 TL Liste Fiyatı / 170.500 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack / 181.500 TL Liste Fiyatı / 177.000 TL Lansman Fiyatı

/ 181.500 TL Liste Fiyatı / 177.000 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 / 195.000 TL Liste Fiyatı / 190.500 TL Lansman Fiyatı

/ 195.000 TL Liste Fiyatı / 190.500 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 GT-LINE 1.2 PureTech 130hp EAT8 / 230.000 TL Liste Fiyatı / 213.500 TL Lansman Fiyatı

/ 230.000 TL Liste Fiyatı / 213.500 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp 6M/T / 170.000 TL Liste Fiyatı / 164.500 TL Lansman Fiyatı

/ 170.000 TL Liste Fiyatı / 164.500 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 / 190.000 TL Liste Fiyatı / 184.500 TL Lansman Fiyatı

/ 190.000 TL Liste Fiyatı / 184.500 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack / 196.500 TL Liste Fiyatı / 191.000 TL Lansman Fiyatı

/ 196.500 TL Liste Fiyatı / 191.000 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 / 205.000 TL Liste Fiyatı / 199.500 TL Lansman Fiyatı

/ 205.000 TL Liste Fiyatı / 199.500 TL Lansman Fiyatı Yeni Peugeot 2008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 / 235.000 TL Liste Fiyatı / 229.500 TL Lansman Fiyatı

Benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı seçenekle satışa sunulan yeni Peugeot 2008, otomatik ve manuel şanzıman seçeneklerini de müşterilere sunacak. Son olarak yenilenen Peugeot 2008’i satın almak isteyen kişiler, 29 Ocak itibarıyla ülke genelindeki Peugeot bayilerinden aracı satın alınabilecek.