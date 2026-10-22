Tesla, otonom ve pedalsız robotaksisi Cybercab’i ne zaman satışa çıkaracağını açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri konumundaki Tesla, sürücüsüz geleceğe dair adımlar atmaya devam ederken üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Açıklama, robotaksi Cybercab ile alakalı.

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Firma, tamamen sürücüsüz ve pedalsız bir yapıya sahip olan, yakın zamanda ABD’de belli yerlerde ulaşım hizmeti olarak sunulmaya başlayan Cybercab’in ne zaman satışa çıkacağını açıkladı.

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Yıl sonuna kadar satışları başlayacak

Otomobil devi, otonom aracı Cybercab’i bu yılın sonuna kadar müşterilere satmaya başlayacağını duyurdu. Ancak bu hamle, ABD Federal Otonom Araç Güvenlik Standartları (NHTSA) tarafından başlatılan resmi bir soruşturmanın gölgesinde gerçekleşiyor.

Tesla’nın Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Lars Moravy, şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında yaptığı açıklamada, şu anda üretilen Cybercab modellerinin tamamının Tesla’nın kendi robotaksi filosu için ayrıldığını belirtti. Şirket bu filoyu büyüttükçe, ana odağını müşterilere tamamen tasarlanmış otonom araçlar teslim etmeye kaydıracak. Moravy, teslimat sürecinin başlangıçta küçük ölçekli olacağını ve Tesla’nın otonom araçların teslimatı, mülkiyeti ile filo yönetimi süreçlerini öğrendikçe ölçeği büyüteceğini vurguladı.

Tesla, geçtiğimiz ay Austin’de düzenlenen Cybercab etkinliğinde otonom araçları üçüncü taraflara satma fikrini ilk kez gündeme getirmiş ve hatta robotaksi satın almak isteyenler için bir başvuru formu yayınlamıştı. Şirketin bu planı hayata geçirip geçirmeyeceği belirsizliğini korurken, yapılan son açıklamalar sürecin somutlaştığını gösteriyor. Elon Musk’ın uzun yıllardır bahsettiği düşük maliyetli robotaksi filosu kurma vizyonu, eskiden mevcut Tesla araçlarına getirilecek bir yazılım güncellemesine dayanıyordu; ancak bu plan henüz gerçekleşmedi ve Musk’ın yaklaşımı Cybercab ile birlikte doğrudan özel bir araca kaydı.

Tesla’nın Cybercab planlarının önündeki en büyük engel ise düzenleyici tarafında. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçların Austin sokaklarında sürücüsüz olarak görünmeye başlamasından kısa bir süre sonra Cybercab hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları (FMVSS), araçlarda fren pedalı gibi manuel kontrollerin ve dikiz aynalarının bulunmasını zorunlu kılıyor. Bu soruşturma, aracın satışa çıkışını etkileyebilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz.