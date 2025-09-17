Tesla Cybertruck, Çarpışma Testine Girdi [Video]

Tesla Cybertruck, ABD'nin prestijli çarpışma testlerine girdi. Yapılan incelemede bu otomobilin "iyi" etiketi almasına karar verildi. Peki Tesla Cybertruck, neden "en iyi" etiketi alamadı? İşte detaylar...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck, ABD'de çarpışma testine girdi. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından gerçekleştirilen çarpışma testi, Cybertruck'ın ultra güçlü gövdesine rağmen en iyi olmadığını gözler önüne serdi.

Tesla Cybertruck, girdiği çarpışma testinden "iyi" etiketi almayı başardı. Ancak "en iyi" olamadı. Bunun nedeni ise arka koltuklardaki emniyet kemerleri sistemi ile farlardı.

İşte Tesla Cybertruck'ın çarpışma testine ait video:

IIHS tarafından yapılan incelemeye göre Tesla Cybertruck'ın kısa farları çok fazla parlama yapıyor. Ekip, bundan kaynaklı olarak Tesla'nın farlarına "zayıf" etiketi verdi. Ayrıca arka koltuklarda yer alan çocuk koltuğu bağlantı aparatını bulmak zordu ve emniyet kemeri uyarı sistemi, olması gerektiği kadar hızlı çalışmıyordu. IIHS, Tesla Cybertruck'ta bu saydıklarımızın harici bir sorun tespit etmedi.

Bu arada; aynı test kapsamında 2025 model Tesla Model 3'ün de incelendiğini belirtelim. Bu otomobil de tıpkı Cybertruck gibi "iyi" etiketi aldı. İnceleme ekibine göre Model 3'ün arka koltuklarına oturan yolcular, emniyet kemerinin fazla sıkı olması sorunu yaşıyorlar. IIHS'ye göre bu durum, olası bir trafik kazasında göğüs bölgesinin yaralanmasına neden olabilir.