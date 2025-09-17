Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla Cybertruck, Çarpışma Testine Girdi [Video]

Tesla Cybertruck, ABD'nin prestijli çarpışma testlerine girdi. Yapılan incelemede bu otomobilin "iyi" etiketi almasına karar verildi. Peki Tesla Cybertruck, neden "en iyi" etiketi alamadı? İşte detaylar...

Tesla Cybertruck, Çarpışma Testine Girdi [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck, ABD'de çarpışma testine girdi. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından gerçekleştirilen çarpışma testi, Cybertruck'ın ultra güçlü gövdesine rağmen en iyi olmadığını gözler önüne serdi.

Tesla Cybertruck, girdiği çarpışma testinden "iyi" etiketi almayı başardı. Ancak "en iyi" olamadı. Bunun nedeni ise arka koltuklardaki emniyet kemerleri sistemi ile farlardı.

İşte Tesla Cybertruck'ın çarpışma testine ait video:

IIHS tarafından yapılan incelemeye göre Tesla Cybertruck'ın kısa farları çok fazla parlama yapıyor. Ekip, bundan kaynaklı olarak Tesla'nın farlarına "zayıf" etiketi verdi. Ayrıca arka koltuklarda yer alan çocuk koltuğu bağlantı aparatını bulmak zordu ve emniyet kemeri uyarı sistemi, olması gerektiği kadar hızlı çalışmıyordu. IIHS, Tesla Cybertruck'ta bu saydıklarımızın harici bir sorun tespit etmedi.

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Bu arada; aynı test kapsamında 2025 model Tesla Model 3'ün de incelendiğini belirtelim. Bu otomobil de tıpkı Cybertruck gibi "iyi" etiketi aldı. İnceleme ekibine göre Model 3'ün arka koltuklarına oturan yolcular, emniyet kemerinin fazla sıkı olması sorunu yaşıyorlar. IIHS'ye göre bu durum, olası bir trafik kazasında göğüs bölgesinin yaralanmasına neden olabilir.

Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim