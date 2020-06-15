Tesla Cybertruck - Ford F-150 Raptor Karşılaştırma Videosu

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın fütürist görünüşüyle dikkat çeken ilk elektrikli pick-up modeli Cybertruck, tanıtıldığı günden bu yana Ford F-150 ile karşılaştırılıyor. YouTube yayınlanan bir video, iki aracı boyut olarak detaylı bir şekilde kıyaslamamızı sağlıyor.

Bugün içinde aktardığımız bir haberde, iki elektrikli spor otomobil modeli Tesla Roadster ile Porsche Taycan’ın tasarımlarını karşılaştıran videoyu sizlerle paylaşmıştık. Çalışmanın arkasındaki tasarımcı olan Alborz Heydaryan, videonun merkezine bu kez de Tesla Cybertruck ile Ford F-150 Raptor’ı koydu.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılan Tesla Cybertruck, donanımsal özelliklerinden ziyade sıra dışı tasarımıyla ses getirmişti. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen elektrikli pick-up modeli, ultra sert paslanmaz çelikten dış aksama sahip. Saatte 100 kilometre hıza ulaşmak için yalnızca 2,9 saniyeye ihtiyaç duyan Cybertruck, tek şarjda maksimum 800 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın ilk pick-up modeli olan Cybertruck, gün yüzüne çıktığı andan bu yana Ford’un güçlü pick-up’ı F-150 ile kıyaslanıyor. Nitekim Musk da Cybertruck'ın en büyük rakibi olarak Ford F-150’yi gösteriyor. Her fırsatta F-150’nin yüksek fiyatına vurgu yaparak, kendi pick-up modellerinin daha cazip olduğunu belirten Tesla CEO’su, iki aracı karşı karşıya getiren bir halat çekme yarışı dahi düzenlemişti.

Tesla Cybertruck ve Ford F-150 Raptor’ı tasarım olarak karşılaştıran video, araçların arasındaki boy farkını çok daha belirgin bir şekilde gözler önüne seriyor. Ford F-150 Raptor ile yan yana koyulan Cybertruck, belirli açılardan (özellikle arkadan) rakibinden daha büyük görünüyor.

Cybertruck'ın büyüklüğü nedeniyle eski garajların büyük bir bölümüne sığmayacak olması, bazı eleştirileri de beraberinde getirmişti. Musk başlangıçta pick-up’ın tasarımı biraz küçültebileceklerini söylese de, bu fikirden kısa bir süre sonra vazgeçmişti. Videoya geri dönersek; gerçekten de Cybertruck'ın bir hayli uzun ve geniş olan arka kısmı anormal derecede büyük görünüyor. Her iki pick-up’a önden bakıldığında ise boyut açısından çok yakın görünüyorlar.

Tesla Cybertruck - Ford F-150 Raptor tasarım karşılaştırma videosu