Cybertruck'ı Keşif Aracı Haline Getiren Konsept Tasarım

Elon Musk'ın uzay çalışmaları için kurmuş olduğu şirket SpaceX olsa da, Tesla da tanıtmış olduğu pick-up modeli ile Ay görevlerine göz kırpıyor. En azından bir grafik tasarımcıya göre Cybertruck, biraz modifikasyon(!) çalışmasıyla Ay görevlerinde kullanılmaya uygun bir keşif aracı haline gelebilir.

SpaceX, Ticari Lunar Payload Services (CLPS) programı ile NASA için ay yüzeyine robotik araçları taşımak için çalışacak beş yeni şirketten biri oldu. SpaceX, bu görevi insanlığın gezegenler arası bir tür haline gelmesini sağlamak için geliştirdiği yeniden kullanılabilir Starship ve Super Heavy araçları ile yapmayı planlıyor.

Starship, plana göre hareket ederse, NASA yüklerini çok yakında Dünya'nın en yakın komşusuna bırakmaya başlayacak. Diğer yandan SpaceX'in Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Ay'a seyahate göndereceği, 2023 için hedeflenen bir Starship görevi de var. Peki ya Ay'ın yüzeyinde seyahat etmek için en uygun araç hangisi olurdu? Bazı tasarımcılara göre en iyi seçenek Cybertruck.

Cybertruck'ın Ay görevlerinde kullanılabileceği bazı konseptler

Charlie Automotive adlı bir tasarımcı, Ay görevleri için Cybertruck'tan ilham alan bir konsept ortaya koyuyor. CYBER6 MoonRover olarak adlandırdığı araç, Tesla'nın sıradışı bir tasarıma sahip olan pick-up'ından ilham alıyor. Ay yüzeyinde seyahat etmek, farklı bir mobilite gerektiriyor. CYBERMoonRover, dayanıklılık sağlamak için sağlam iç çerçevelere sahip altı büyük esnek tekerlek kullanıyor.

Cybertruck, Ay yolcularını dış ortamdan korumak için tasarlanmış basınçlı bir gövdeye sahip. Ayrıca, Dünya ile iletişim kurulabilmeleri için üzerinde uydu anteni bulunuyor. Tesla, SpaceX ile iş birliği ile dünya dışı gezegenler için bu tarz bir Cybertruck tasarlayabilir. Tesla ve SpaceX'in böyle bir tasarımla ortaya çıkması Cybertruck'ın kendisinden daha büyük bir yankı uyandırabilir.

Sosyal medyadaki yorumlara gelecek olursak, bazı kullanıcılar araç için 6 büyük tekerleğin gereksiz olduğunu ve gezegen yüzeylerinde hareket kabiliyetini kısıtlayabileceğini söylüyor. Ayrıca aracın arka tarafına yerleştirilen anteni büyük bulanlar da var. Haksız sayılmazlar ancak bu sadece bir konsept ve Cybertruck'ı uzaya taşıyan bir hayali ortaya koyuyor.

Cyber6 Moon Rover için paylaşılan video: