Tesla, yaptığı açıklamada ilk Cybertruck'ın Texas'taki Gigafactory'nin üretim bandından indiğini duyurdu. Eylül ayının sonlarına doğru ilk teslimatların yapılması bekleniyor.

Tesla'nın tanıtımıyla büyük ses getiren elektrikli kamyonetinin son birkaç yıldır üretime geçmesi bekleniyor. Tesla'nın son olarak üretimin "bu yaz" başlayacağı ve 3. çeyreğin sonunda bir teslimat etkinliği düzenleyeceği duyurulmuştu. Eylül'ün sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen bu teslimat etkinliğinden önce Cybertruck'ların ne zaman seri üretime geçeceği de merak ediliyordu.

Tesla'nın bugün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre nihayet Cybertruck üretime geçmiş durumda. Tesla, Texas'taki Gigafactory'de ilk Cybertruck'ı ürettiğini duyurdu.

Tesla, şu anda programın ilerisinde gidiyor gibi görünüyor.

Tesla'nın bu yılın başında müşteriler için aktarılan programın önünde olduğu düşünülüyor. Bu da elektrikli kamyonetin teslimatlarının beklenenden erken gerçekleşme ihtimalinin olduğunu bizlere gösteriyor.

Elbette, her ne kadar üretim erken başlamış gibi görünse de bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurulduğunda yavaş ve kararlı bir üretim süreci yürütmek daha mantıklı olacaktır.

Güncel fiyatı hâlâ bilinmiyor.

Tesla, elektrikli kamyoneti Cybertruck'ı 2019'da duyurduğunda açıkladığı fiyatların ardından yeni bir fiyat güncellemesi yapmadı. Duyurunun ardından 4 yıl geçtiği düşünülürse bu fiyatların muhtemelen değişeceği düşünülüyor. Yapılan açıklamaya göre arabanın taban fiyatı 39.900 dolar olacaktı. Bakalım, Tesla Cybertruck'ı ne zaman yollarda görmeye başlayacağız?