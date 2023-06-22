Tesla'nın Türkiye'deki müşterilerine teslimat için getirdiği Model Y'lerin gümrükte takılı kaldığı iddia ediliyor. Haliyle araç teslimatları gecikiyor. Üstelik bu gecikmenin nedenleri hakkında da çarpıcı iddialar bulunuyor.

Nisan ayında Türkiye'ye resmen giriş yapan elektrikli otomobil firması Tesla ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin gündeme getirdiği iddiaya göre Tesla'nın Türkiye'deki Model Y'leri gümrükte takıldı. Hal böyle olunca şirket, araç teslimatlarını gerçekleştiremiyor.

Yaşanan olaylar, Tesla Model Y satın alan tüketicilerin yaşadıkları sorunları Özpeynirci ile paylaşmaları ile ortaya çıktı. Hatta Tesla'nın müşterilerine gönderdiği bir ekran görüntüsü de mevcut. Gelin kafa karıştıran iddiaya yakından bakalım.

Önce gümrük, sonra ÖTV ödemelerinde sorunlar yaşanmaya başladı

"Teslim edilmek üzere Türkiye'ye getirilen binlerce Tesla Model Y, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de böyle görüntülendi..."

Emre Özpeynirci'nin Twitter'daki açıklamasına göre Tesla, mayıs ayı itibarıyla 1000'den fazla araç teslimatı yaptı. Ancak son birkaç haftada sorunlar yaşanmaya başladı. Özpeynirci, şirketin önce gümrük çekim işlemlerinde sorun yaşadığını ve "sistemsel sorunlar" nedeniyle sürecin geciktiğini, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bu sefer de ÖTV ödemelerinde takıldığını söylüyor. Açıklamaya göre Tesla, pazartesi gününden beri sattığı araçların ÖTV ödemesini yapamıyor. Aslında yapıyor ama sistem kabul etmiyor.

Yaşananlar sadece bundan ibaret de değil. Özpeynirci, Tesla'nın konuyla ilgili pek çok kez yetkililerle dirsek temasına girdiğini ancak hiçbir şekilde çözüme ulaşılamadığını anlatıyor. Hal böyle olunca ÖTV ödemesi yapılan ancak kabul edilmeyen 500 civarı Model Y, gümrükte kaldı. Emre Özpeynirci'ye göre Tesla, bu araçları bayram tatilinden önce teslim etmek istiyordu. Ancak teslimatlar ne yazık ki temmuz ayına kaldı ve 500 civarı Tesla Model Y sahibi mağdur oldu.

Emre Özpeynirci'nin Twitter'daki paylaşımı:

Tesla teslimatları engelleniyor mu!?

500 kişi bayram öncesi neden mağdur edildi!?

Son 3-4 gündür Tesla'nın Türkiye'de teslimat yapamamasından dolayı mağduriyet yaşayanlardan birçok mesaj ve e-posta geliyor.

Sonuçta önümüzde 9 günlük bayram tatili var ve insanlar parasını ödemesine rağmen araçlarını alamamış durumda.

Peki sorun ne;

Öncelikli olarak mayıs başından bugüne Türkiye'de 1000'den fazla araç teslim eden Tesla'nın son 1-2 haftadır ciddi bürokratik sıkıntılar yaşadığını ve bayram öncesi planladığı teslimatları yapamadığını öğrendim.

Geçtiğimiz haftalarda önce gümrükte ‘sistemsel’ sorunlar olmuş ve gümrük işlemleri yavaşlamış. Bu yüzden araçların gümrükten çekilmesi uzun sürmüş.

Cuma akşamı ise bu kez ÖTV ödemelerinde sorun başlamış ve pazartesinden itibaren ÖTV ödemelerini sistem onaylamamaya başlamış.

Bildiğiniz gibi araçların tescili için ÖTV ödeme onayı olması gerekiyor. Aksi takdirde araçlar teslim edilemiyor. Tesla, bu sebeple müşterilerinin teslimatlarını sorun çözülene kadar ertelemek zorunda kalmış.

Yetkililerle sürekli görüşülmesine rağmen bir türlü çözüme ulaşılamamış.

Sonuçta şu anda gümrükte yaklaşık 1000 aracın olduğu, bunlardan 500'ünün ÖTV'lerinin ödendiği ve normalde bayram öncesi cumartesi gününe kadar teslim edilmesinin planlandığını öğrendim. Ancak bürokratik engeller nedeniyle bayram öncesi 500'e yakın kişi mağdur edilmiş durumda.

Önümüzdeki 9 gün bayram tatili olduğu için bu durumda en erken teslimatlar temmuzda yapılacak gibi duruyor.

Diğer markalarda benzer bir sıkıntı duymadım. Umarım bu sadece Tesla'ya özel bir engelleme değildir.

Tesla'nın müşterilerine gönderdiği e-postanın ekran görüntüsü:

Peki neden böyle bir şey yaşanıyor?

Emre Özpeynirci, yaşanan olaylarla ilgili olarak kendisine ulaşan bir mesajı paylaştı. Bu işle uğraştığını söyleyen kişi bakın ne diyor:

Ülkemize ithal edilen araçların %90 kısmı Kocaeli Bölgesinden ithal ediliyor. Bildiğiniz üzere tüm ithal araçlar gümrük işlemi esnasında TSE tarafından kontrol ediliyor.

TSE kontrolü sonrası ithalat yapılabiliyor. Şimdi TESLA dahil diğer tüm markaların bayram üstü araçları neden kaldı onu izah edeyim;

Tüm TSE işlemleri TSE360 adı verilen bir yazılım üzerinden yürüyor. Bu yazılım son 20 gündür felç olmuş durumda. 1 hafta boyunca hiç çalışmadı. İthalat dosyaları kapatılamadı, limanlar, antrepolar her yer doldu. Dolu gemiler açığa demirledi.

Görmeniz gerek gerçekten.

Ben her gün bu bölgelere girip TSE ile araç kontrol ediyorum. Bu sebeple insanlar mağdur oldu. Eş zamanlı olarak Kocaeli TSE’de personel yetersizliği sıkıntısı var. İthalat patladı resmen.

Günde 70-80 dosyadan 200-250 dosyaya çıktı sayılar. Bu durum TSE360 yazılımı ile birleşince ortaya kaos çıktı.

Ankara merkez hala personel göndermekte acziyet içinde. Tüm distribütörler ayağa kalkmış durumda bu sebeplerden. Umarım çözülür.

Yani yazınızda belirttiğiniz gibi gümrük sistemi değil, TSE sistemi kaynaklı sorun. TSE360 sistemi ile ilgili devam eden sorunu da bir şekilde gündeme getirebilirsiniz minnettar oluruz.