Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için yeni bir geri çağırma programı daha başlattı. Bu geri çağırma, Cybertruck için altıncı kez yaşanıyor. Peki ne oldu da araçlarda sorun çıktı?

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, bir türlü düzen tutmuyor gibi görünüyor. Zira şirket, Cybertruck'lar için yeni bir geri çağırma programı daha başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma programı kapsamında 2.431 adet Cybertruck, yetkililer tarafından incelenecek.

Yapılan açıklamaya göre Tesla Cybertruck için başlatılan son geri çağırma programının nedeni, tahrik invertöründe yaşanan bir sorun. Bu sorun, aracın gaza basılmasına rağmen yerinden oynanamasına yol açıyordu.

Tesla Cybertruck için 6. geri çağırma

Tüm markalar zaman zaman geri çağırma programları oluşturuyorlar ancak Tesla Cybertruck için durum biraz abartılmış hâlde. Zira Tesla, bugüne dek Cybertruck için tam 6 kez geri çağırma programı oluşturdu. Kiminde gaz pedalı, kiminde geri görüş kamerası kiminde ise emniyet kemeri nedeniyle incelemeler yapıldı.

Yaşanan olayla ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Dileriz Tesla, Cybertruck'ta yaşadığı sorunları artık atlatır.